La interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fue fijada para el próximo lunes 15 de junio, según anunció hoy martes en el plenario del Senado la presidenta de la cámara alta, Carolina Cosse.

Este llamado a sala fue propuesto por algunos sectores de la oposición (Partido Nacional y Partido Colorado) ante la negativa del Frente Amplio de recibir al ministro en régimen de Comisión General.

El senador nacionalista Sergio Botana será el miembro interpelante, y ya adelantó que consultará al ministro Oddone sobre la situación económica en general, el empleo, el desempleo.

Uno de los ejes centrales de esta convocatoria serán los cambios que analiza el gobierno para el sistema previsional y en especial para las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).

Las sesiones del Senado suelen comenzar de mañana, a las 9.30. De ser así, la interpelación podría comenzar pasadas las 10 de la mañana.

Ese lunes 15 seráel debut de Uruguay en el Mundial. Está fijado para a la hora 19, ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos.

El segundo partido de la Celeste será ante Cabo Verde el domingo 21 de junio, también a la hora 19 horas, en el mismo estadio de Miami.

Uruguay cierra la fase de grupos ante España el viernes 26 de junio a la hora 21 horas en el estadio Akron de Guadalajara, México.