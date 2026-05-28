El llamado a sala del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quedó finalmente reprogramado para el lunes 22 de junio, según acordaron este miércoles los coordinadores del Frente Amplio y del Partido Nacional.

La interpelación había sido fijada en primera instancia para el 15 de junio, jornada en la que la selección uruguaya debutará en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos ante Arabia Saudita.

Esta coincidencia desató un cruce público entre fuerzas políticas: la senadora nacionalista Graciela Bianchi calificó la coincidencia como “una picardía política de cuarta”, mientras que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, defendió la agenda política y recordó que, en muchas ocasiones, priorizó la ley.

AGUS-GRENNO

La modificación de la fecha pretende evitar la superposición con el acontecimiento deportivo y bajar la tensión entre las bancadas, que venían negociando en las últimas jornadas.

Durante la sesión del 22 de junio, Botana consultará a Oddone sobre la situación económica general, la evolución del empleo y el desempleo, y los cambios que el gobierno analiza para el sistema previsional. En particular, la oposición pondrá el foco en las posibles modificaciones a las Administradoras de Fondos

Desde el oficialismo se anticipa que la defensa del ministro se centrará en las cifras macroeconómicas recientes.