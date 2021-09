Cambios en el Gabinete: la fuerte reacción de la oposición al conocer los nombres de los nuevos ministros

Tras la nueva conformación del Gabinete como consecuencia de la contundente derrota en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la oposición tuvo una fuerte reacción al conocer los nombres de los nuevos ministros , quienes jurarán el próximo lunes en la Casa Rosada.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el diputado nacional por el radicalismo Mario Negri, el candidato a diputado de Juntos por el Cambio Facundo Manes y el diputado de JxC Fernando Iglesias fueron algunas de las figuras que se pronunciaron de manera terminante al respecto.

Bullrich cuestionó este sábado el "enorme retroceso" en el Gobierno por los cambios de Gabinete, que significaron una mayor influencia de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y se quejó de que en el oficialismo "eligieron el poder y no la gente".

"Me parece un enorme retroceso porque trae a aquellas figuras que representan un modelo clientelar, absolutamente basado en que lo único que importa es el poder, sin importar el precio y la manera", lanzó la ex ministra de Seguridad.

En declaraciones radiales, la referente opositora señaló que "éste es el diseño que ellos (el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta) eligieron, a pesar de saber que habían tenido miradas absolutamente distintas". "Eligieron el poder y no la gente", se quejó la ex diputada nacional.

"No creo ni en la fortaleza de Cristina ni en la debilidad de Alberto: es una estafa electoral, que sólo le ha hecho daño al país ", sentenció. Asimismo, fue muy crítica de la figura de Santiago Cafiero, su salida de la Jefatura de Gabinete y su designación al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

"A alguien que hizo mal su trabajo como jefe de Gabinete mandarlo de Canciller a la relación con el mundo... La relación va a estar limitada a tres o cuatro países. No es una persona con personalidad propia", señaló la líder del PRO.

Y concluyó: "Es lamentable que la Argentina haya pasado de organizar el G20 a tener un canciller que se enteró por los medios que no iba a ser más canciller (en alusión a Felipe Solá) y después Alberto Fernández dice 'al nene no lo tocan, al nene no lo tocan' y manda a Cafiero a Cancillería, como si la Cancillería fuera un lugar de decoración".

El Presidente designó al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, como jefe de Gabinete y decidió el pase de Cafiero a la Cancillería. Los cambios se completan con Aníbal Fernández, al frente del Ministerio de Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería y Pesca; Jaime Perzyck, en Educación; y Daniel Filmus, en Ciencia y Tecnología, en tanto Juan Ross será el secretario de Comunicación y Prensa.

La jura de los nuevos integrantes del Gabinete se realizará el próximo lunes a las 16 en Casa de Gobierno.

REACCIÓN opositora EN REDES sociales