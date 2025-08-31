Cambian los cajeros automáticos: a partir de septiembre solo se podrá extraer esta cantidad de efectivo
Las entidades financieras publicaron los montos máximos que se pueden retirar de las terminales automáticas según cada perfil del cliente.
Aunque cada vez más personas usan billeteras virtuales como Mercado Pago o Cuenta DNI, los cajeros automáticos siguen siendo clave para quienes necesitan efectivo disponible. Funcionan las 24 horas, incluso feriados, y permiten acceder al dinero sin pasar por ventanilla.
A partir de septiembre, los límites de extracción diarios fueron actualizados por los bancos. Por otra parte, se definieron nuevas comisiones para quienes usen cajeros de otras entidades, incluso dentro de la misma red.
¿Cuánto dinero se puede sacar del cajero automático?
Los nuevos topes varían según el banco y el canal de operación:
- Banco Nación: hasta $ 150.000 por día en cajero; ampliable a $ 500.000 por home banking.
- Banco Provincia: tope de $ 400.000; ampliable desde la app.
- Banco Ciudad: hasta $ 800.000; ampliable a $ 1.200.000.
- Banco Galicia: hasta $ 400.000; hasta $ 2.400.000 en cajeros propios.
- ICBC: límite de $ 550.000.
- BBVA: hasta $ 2.100.000.
- Banco Macro: mantiene el tope en $ 400.000.
- Santander: hasta $ 1.000.000, según categoría del cliente.
Los montos pueden variar según el perfil del usuario, y en muchos casos se pueden modificar desde el home banking.
¿Cuándo te cobran por sacar plata del cajero?
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) autorizó a las entidades a cobrar hasta $ 5000 de comisión por extracciones en cajeros de otros bancos. Las operaciones en cajeros del mismo banco siguen siendo sin cargo, salvo que no se trate de una cuenta sueldo, jubilación o plan social.
Comisiones por usar cajeros de otra entidad (misma red):
- Banco Nación: $ 2292,95
- Banco Provincia: $ 2280
- BBVA: $ 2700
- Santander: $ 3125
- Galicia: $ 5000
- Ualá: $ 3500
- Brubank: $ 2500
- Credicoop: $ 2758,80
- Naranja X: $ 3025
Comisiones por usar cajeros de otra red:
- Banco Nación: $ 2860,44
- Banco Provincia: $ 2640
- Credicoop: $ 3194,40
- Galicia: $ 5000
- Santander: $ 3125
- Ualá: $ 3500
¿Qué pasa con las billeteras virtuales?
Según el Monitor Nacional Fintech, más del 96% de los mayores de 18 años usan billeteras virtuales. Con las nuevas disposiciones de ARCA, las FinTech deben reportar operaciones que superen ciertos montos:
|Concepto
|Personas físicas
|Personas jurídicas
|Transferencias
|Desde $ 50.000.000
|Desde $ 30.000.000
|Extracciones
|Desde $ 10.000.000
|Desde $ 10.000.000
|Plazos fijos
|Desde $ 100.000.000
|Desde $ 30.000.000
|Compras
|Desde $ 10.000.000
|Desde $ 10.000.000
Si se superan estos límites, ARCA puede pedir justificación de fondos, como recibos de sueldo, declaraciones juradas, facturación o contratos.
