Cambian los cajeros automáticos: a partir de septiembre solo se podrá extraer esta cantidad de efectivo

Aunque cada vez más personas usan billeteras virtuales como Mercado Pago o Cuenta DNI, los cajeros automáticos siguen siendo clave para quienes necesitan efectivo disponible . Funcionan las 24 horas, incluso feriados, y permiten acceder al dinero sin pasar por ventanilla.

A partir de septiembre, los límites de extracción diarios fueron actualizados por los bancos. Por otra parte, se definieron nuevas comisiones para quienes usen cajeros de otras entidades, incluso dentro de la misma red.

¿Cuánto dinero se puede sacar del cajero automático?

Los nuevos topes varían según el banco y el canal de operación:

Banco Nación : hasta $ 150.000 por día en cajero; ampliable a $ 500.000 por home banking.

: hasta $ 150.000 por día en cajero; ampliable a $ 500.000 por home banking. Banco Provincia : tope de $ 400.000; ampliable desde la app.

: tope de $ 400.000; ampliable desde la app. Banco Ciudad : hasta $ 800.000; ampliable a $ 1.200.000.

: hasta $ 800.000; ampliable a $ 1.200.000. Banco Galicia : hasta $ 400.000; hasta $ 2.400.000 en cajeros propios.

: hasta $ 400.000; hasta $ 2.400.000 en cajeros propios. ICBC : límite de $ 550.000.

: límite de $ 550.000. BBVA : hasta $ 2.100.000.

: hasta $ 2.100.000. Banco Macro : mantiene el tope en $ 400.000.

: mantiene el tope en $ 400.000. Santander: hasta $ 1.000.000, según categoría del cliente.

Los montos pueden variar según el perfil del usuario, y en muchos casos se pueden modificar desde el home banking .

¿Cuándo te cobran por sacar plata del cajero?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) autorizó a las entidades a cobrar hasta $ 5000 de comisión por extracciones en cajeros de otros bancos. Las operaciones en cajeros del mismo banco siguen siendo sin cargo , salvo que no se trate de una cuenta sueldo, jubilación o plan social.

Comisiones por usar cajeros de otra entidad (misma red):

Banco Nación : $ 2292,95

: $ 2292,95 Banco Provincia : $ 2280

: $ 2280 BBVA : $ 2700

: $ 2700 Santander : $ 3125

: $ 3125 Galicia : $ 5000

: $ 5000 Ualá : $ 3500

: $ 3500 Brubank : $ 2500

: $ 2500 Credicoop : $ 2758,80

: $ 2758,80 Naranja X: $ 3025

Comisiones por usar cajeros de otra red:

Banco Nación : $ 2860,44

: $ 2860,44 Banco Provincia : $ 2640

: $ 2640 Credicoop : $ 3194,40

: $ 3194,40 Galicia : $ 5000

: $ 5000 Santander : $ 3125

: $ 3125 Ualá: $ 3500

¿Qué pasa con las billeteras virtuales?

Según el Monitor Nacional Fintech, más del 96% de los mayores de 18 años usan billeteras virtuales. Con las nuevas disposiciones de ARCA, las FinTech deben reportar operaciones que superen ciertos montos:

Concepto Personas físicas Personas jurídicas Transferencias Desde $ 50.000.000 Desde $ 30.000.000 Extracciones Desde $ 10.000.000 Desde $ 10.000.000 Plazos fijos Desde $ 100.000.000 Desde $ 30.000.000 Compras Desde $ 10.000.000 Desde $ 10.000.000

Si se superan estos límites, ARCA puede pedir justificación de fondos, como recibos de sueldo, declaraciones juradas, facturación o contratos.