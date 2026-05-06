El Gobierno nacional dio el paso definitivo para revertir lo que denomina el “deterioro material acumulado” de las Fuerzas Armadas y así conseguir rearmar a la Argentina. A través del Decreto 314/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se oficializó el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino, un esquema que no solo busca modernizar el arsenal local, sino que introduce un cambio disruptivo en el financiamiento del sector. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, establece que el reequipamiento no dependerá exclusivamente del presupuesto ordinario o del FONDEF. A partir de ahora, la cartera de Defensa recibirá una “fuente adicional” de recursos proveniente de dos cajas clave del Estado: las privatizaciones y la venta de inmuebles. El corazón económico de la norma se apoya en la Ley Bases. Según el artículo 3°, el 10% de los recursos resultantes de la privatización de empresas y sociedades del Estado (estipuladas en la Ley 27.742) se afectará directamente al Ministerio de Defensa. Pero el flujo de fondos no termina ahí. El decreto también modifica la gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE): Desde el Palacio de Hacienda, que lidera Luis Caputo, subrayan que estos fondos son “complementarios” y que la medida fue diseñada para no comprometer el equilibrio fiscal, ya que se nutre de activos y no de mayor emisión o deuda. Los considerandos del decreto no solo hablan de fierros, sino de una nueva doctrina de guerra. El texto advierte sobre la irrupción de la Inteligencia Artificial y el uso de armas robotizadas, exigiendo que la Argentina deje atrás una estructura donde los sueldos se devoran la inversión. “La estructura presupuestaria vigente ha limitado severamente la inversión, dejando escaso margen para la operación”, reconoce el decreto. Por ello, el foco estará puesto en: El jefe del Estado Mayor Conjunto tiene ahora 90 días corridos para presentar al ministro de Defensa un listado de “requerimientos de carácter urgente”. A partir de ese informe, se activarán las partidas para las primeras compras y obras de infraestructura. Con este movimiento, Milei profundiza el giro geopolítico iniciado con sus visitas a portaaviones estadounidenses, buscando posicionar a las FF.AA. argentinas en sintonía con los estándares tecnológicos globales.