Cambia el DNI: se agrega una nueva característica en el diseño para este grupo

El Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) oficializó este lunes el lanzamiento del nuevo diseño del Documento Nacional de Identidad (DNI) con la incorporación de una insignia distinta para las y los excombatientes de la guerra de las Islas Malvinas .

A través de la Disposición 214 y en consonancia con lo demarcado en el artículo 17 inciso f) de la Ley Nº 17.671, el organismo dependiente del Ministerio del Interior avanzará con el impreso de la leyenda en reconocimiento, previa solicitud iniciada mediante acreditación obligatoria.

"Determínase que los Documentos Nacionales de Identidad para personas ex combatientes de la guerra de las Islas Malvinas, emitidos con anterioridad al dictado de la presente medida, conservarán plena validez hasta su fecha de vencimiento o hasta tanto se emita un nuevo ejemplar" , señala el artículo 2° de la normativa oficial.

Además, según se amplía en el documento anexo, todos los datos serán impresos en imprenta mayúscula , a excepción de las preposiciones o artículos presentes en apellidos, que, a solicitud del interesado, se transcribirán textualmente conforme surja de su partida de nacimiento.

"Aquellas personas que acrediten la calidad de ex combatiente de la guerra de las Islas Malvinas, llevarán en el DNI el siguiente distintivo: 'EX COMBATIENTE, HEROÍNA DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS', 'EX COMBATIENTE, HÉROE DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS'" , puntualiza la disposición.

El ReNaPer mantiene habilitada dos líneas para gestionar los cambios en la emisión del DNI:

DNI 24 horas,

DNI exprés.

¿Dónde, cómo y cuánto cuesta sacar el DNI en 24 horas?





Si se necesita gestionar el DNI de manera urgente, el ReNaPer dispone de su tramitación en 24 horas, de lunes a viernes y con la posibilidad de retirarlo en el Centro de Documentación. Su valor asciende a $ 1500.



a) Sacar turno para un Centro de Documentación Renaper habilitado en la app Mi Argentina,

b) Presentarse en la oficina elegida, con la constancia de turno,



c) Retirar el DNI a las 24hs hábiles en la misma oficina donde se inició el trámite.



¿Dónde, cómo y cuánto cuesta sacar el DNI exprés?





Las y los interesados en tramitar el DNI exprés, se deberá seguir el siguiente instructivo:

a) Si se realiza en un Centro de Documentación de Renaper : sacar un turno en la app Mi Argentina y elegir la oficina más cercana al domicilio. En tanto, si se opta por un Registro Civil se deberá consultar la modalidad de turno y el pago.



b) A partir de las 48/96 hs hábiles de realizado el trámite, el correo entregará el DNI en el domicilio consignado. Su costo asciende a $ 1500.