Durante la interpelación que se llevó a cabo este jueves, el ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que el país registra “una nueva baja de todos los delitos” y presentó cifras actualizadas correspondientes al primer trimestre de 2026. Según el informe ministerial, los homicidios disminuyeron 9,2% respecto al mismo período del año anterior, mientras que los femicidios habrían caído 86% y el abigeato 28%. Negro vinculó estos descensos a las políticas implementadas por su gestión y subrayó que, en el primer año de su cargo, los homicidios disminuyeron 6,5%, lo que —dijo— constituye “el único descenso real de homicidios” en los últimos gobiernos. También destacó una caída del 14,5% en los homicidios en Montevideo en el último año y una baja del 42% en femicidios en ese mismo lapso, cifras que, señaló, no se observaban desde la pandemia de Covid-19 en 2020-2021. Desde la bancada del senador interpelante, Pedro Bordaberry, surgieron cuestionamientos sobre la base estadística y la metodología de las encuestas de victimización empleadas por el Ministerio. Bordaberry puso en duda la percepción pública y pidió mayor desagregación de los datos por región, edad y tipo de delito. Negro respondió resaltando que la percepción de seguridad medida por encuestas creció hasta 60% durante su gestión, aunque admitió su preocupación por el 40% de la población que aún no se siente segura. El Ministerio del Interior anunció que publicará un informe desagregado con los datos completos en los próximos días. En tanto, la agenda parlamentaria incluirá posibles solicitudes de información adicional y la convocatoria a expertos para evaluar las políticas de seguridad implementadas hasta ahora.