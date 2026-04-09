Durante la interpelación en el Senado de este jueves, el ministro del Interior, Carlos Negro, informó que el Ejecutivo remitirá a fines de abril al Parlamento un proyecto de ley para descentralizar la gestión de las cárceles. Según explicó, el actual Instituto Nacional de Rehabilitación (ex dirección de cárceles) se transformará en un servicio descentralizado. Negro precisó que ese nuevo servicio será conducido por un órgano colegiado que se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Subrayó además que la descentralización del INR fue un objetivo transversal incluído en los programas de todos los partidos en la última elección nacional. La propuesta encontró reparos en la oposición, que cuestionó la permanencia del INR descentralizado dentro de la órbita del Ministerio del Interior y reclamó mayor debate sobre la estructura de gobernanza y garantías de autonomía operativa. El proyecto será ahora objeto de negociación parlamentaria y técnica antes de su tratamiento en comisiones.