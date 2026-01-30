El Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP), anunció la creación de un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. En la misma línea, se aplicarán cambios en el pasaporte a partir del 1 de febrero de este año.

Cómo será el nuevo DNI electrónico

A través de las Disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció que a partir del 1 de febrero, el DNI deberá ser de tarjeta de policarbonato multicapas, con grabados láser, impresión a chorro de tinta y un chip sin contacto. El documento presentará diferencias según la edad y la nacionalidad de la persona.

Los plásticos de los ciudadanos mayores a 14 años incorporarán el escudo nacional, la inscripción “República Argentina - Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad”, y una fotografía a color en el frente.

Además, contará con el ícono de DNI electrónico, nombre y apellido (hasta 35 caracteres cada uno), sexo, número de DNI, fecha de emisión, nacionalidad, fecha de vencimiento, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, número CAN, imagen fantasma y la firma del portador. Si la persona no sabe o no puede firmar, ese espacio permanece en blanco.

Los menores de 14 años tendrán un DNI con las mismas características. En caso para menores de 5 años, tendrán la firma del padre, madre, tutor o representante legal. A partir de los 5 años, se registra la firma del menor.

Los recién nacidos que no o pueden ser movilizados por salud certificada, especificaron que emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido solo dentro del país y que contiene solo datos biográficos y filiatorios.

Los excombatientes de la Guerra de las Islas Malvinas tendrán una leyenda impresa bajo las frases “Ex combatiente, Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas” o “Ex combatiente, Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas”. Para los extranjeros, el DNI para mayores y menore será igual al de los ciudadanos argentinos.

Cómo será el nuevo pasaporte

El nuevo pasaporte tendrá 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, un avance que adapta el documento a los estándares de seguridad y resistencia física. Según las autoridades, el principal objetivo es fortalecer la protección de datos personales y dotar al documento de mayor seguridad.

Desde la Dirección Nacional del Registro de las Personas informaron que los pasaportes emitidos antes del 1 de febrero mantendrán su vigencia hasta la fecha de expiración, salvo que otra medida indique lo contrario.