La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre 2025 se pagará el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, a millones de argentinos.

Este ingreso adicional se suma al haber mensual y, en algunos casos, al bono de $ 70.000 que sigue vigente.

El pago alcanza a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Quedan excluidos los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que no perciben una remuneración previsional.

Cuándo empieza el pago del aguinaldo ANSES

El calendario de pagos arranca el miércoles 10 de diciembre y se organiza según la terminación del DNI. Las fechas se dividen entre quienes cobran el haber mínimo y quienes lo superan:

Jubilados con haber mínimo:

DNI 0: 10/12

DNI 1: 11/12

DNI 2: 12/12

DNI 3: 15/12

DNI 4: 16/12

DNI 5: 17/12

DNI 6: 18/12

DNI 7: 19/12

DNI 8: 22/12

DNI 9: 23/12

Jubilados con haber superior al mínimo:

DNI 0 y 1: 24/12

DNI 2 y 3: 26/12

DNI 4 y 5: 29/12

DNI 6 y 7: 30/12

DNI 8 y 9: 31/12

Cómo se calcula el aguinaldo

El aguinaldo equivale al 50% del mejor salario del semestre. Si el trabajador o jubilado estuvo activo durante los seis meses, recibe el monto completo. En caso de menor antigüedad, se paga de forma proporcional.

La fórmula es simple:(Salario mensual / 12) x meses trabajados. Por ejemplo, si alguien gana $ 100.000 y trabajó seis meses, el aguinaldo será de $ 50.000.

El monto final dependerá del último aumento del año, que se ajusta según la inflación informada por el INDEC. El dato se conocerá cuando se publique el índice de precios de octubre.

Qué pasa con el bono de $ 70.000

Además del aguinaldo, ANSES mantiene el pago del bono de refuerzo de $ 70.000 para quienes cobran el haber mínimo. Este beneficio se acredita junto con el pago mensual y el SAC, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Quiénes no cobran el aguinaldo

Los titulares de la AUH y otras asignaciones familiares no están incluidos en el régimen del Sueldo Anual Complementario. Estas prestaciones no se consideran salario ni jubilación, por lo que no generan derecho al aguinaldo.

Qué tener en cuenta para cobrar en diciembre