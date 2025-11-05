La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los cronogramas de pago para noviembre de 2025 con un detalle crucial: las fechas de cobro fueron ajustadas por el feriado extendido de fin de mes.

Si sos jubilado, pensionado o titular de AUH/SUAF, debés prestar especial atención a los días en los que se liquidarán tus haberes, ya que el viernes 21 de noviembre (día no laborable turístico) y el lunes 24 de noviembre (feriado nacional por el Día de la Soberanía) alteraron el esquema habitual.

Cambian las fechas de cobro de ANSES en Noviembre

El cambio en el calendario de ANSES se debe al fin de semana extralargo que tendrá lugar a finales de noviembre, compuesto por dos días no hábiles en la semana:

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos (Feriado Puente).

Lunes 24 de noviembre: Feriado Nacional por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del día 20/11).

Dado que los bancos no operan en estas jornadas, la ANSES reconfiguró el cronograma de cobros, especialmente para los haberes superiores a la mínima y la Prestación por Desempleo.

Calendario completo de pagos ANSES – Noviembre 2025

El detalle de las fechas de cobro por prestación y terminación de DNI:

Pensiones No Contributivas (PNC)

Este grupo cobra en la primera semana del mes, por lo que las fechas no se ven afectadas por el feriado.

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 y 1 10 de noviembre 2 y 3 11 de noviembre 4 y 5 12 de noviembre 6 y 7 13 de noviembre 8 y 9 14 de noviembre

Jubilaciones y pensiones (haber mínimo y bono confirmado)

El pago de jubilaciones mínimas incluye el bono de refuerzo. El calendario se extiende hasta el jueves 20 de noviembre.

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 10 de noviembre 1 11 de noviembre 2 12 de noviembre 3 13 de noviembre 4 14 de noviembre 5 17 de noviembre 6 18 de noviembre 7 19 de noviembre 8 y 9 20 de noviembre (el último día de pago se mantiene antes del feriado)

Jubilaciones y pensiones (haberes superiores al mínimo)

Los cobros se reanudan después del fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre.

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 y 1 20 de noviembre (se paga junto a DNI 8 y 9 de la mínima, antes del feriado del 21) 2 y 3 25 de noviembre 4 y 5 26 de noviembre 6 y 7 27 de noviembre 8 y 9 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

La terminación 9 de DNI se posterga hasta el día hábil posterior al feriado.