La Prestación por Desempleo que otorgaANSES se mantiene como una de las principales herramientas de respaldo económico para quienes perdieron su trabajo.

Está dirigida exclusivamente a trabajadores en relación de dependencia, eventuales, de temporada y del sector de la construcción que hayan realizado aportes durante su actividad laboral.

Este beneficio no solo ofrece un ingreso mensual, sino que también conserva los aportes jubilatorios y la cobertura de obra social mientras dura el cobro. Además, se articula con programas de capacitación y reinserción laboral que buscan facilitar el regreso al empleo formal.

¿Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo?

El monto se calcula basándose en el 75% del mejor sueldo que el trabajador haya recibido en los últimos seis meses antes del despido. Sin embargo, existen límites: el pago no puede ser inferior al 50% ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

Con los valores vigentes en octubre, el rango de pago va desde los $ 161.000 hasta los $ 322.000 mensuales, dependiendo del historial salarial del solicitante.

¿Cuánto tiempo se cobra?

La duración del beneficio depende de los años trabajados con aportes:

Entre 6 meses y 2 años: hasta 4 meses de prestación.

Entre 2 y 5 años: hasta 8 meses.

Más de 5 años: hasta 12 meses.

En casos especiales, como mayores de 45 años o personas con cargas familiares, el plazo puede extenderse.

Requisitos según tipo de trabajador

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben cumplir con condiciones específicas:

Trabajadores permanentes: mínimo 6 meses de aportes en los últimos 3 años.

Eventuales o de temporada: menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.

Construcción: al menos 8 meses de aportes en los últimos 2 años.

Además, se exige ser argentino o residente con la residencia legal requerida, no cobrar SUAF ni otras prestaciones incompatibles, y tener los datos personales actualizados en Mi ANSES.

Documentación necesaria

Para iniciar el trámite, se debe presentar:

DNI vigente.

Telegrama o carta documento de despido.

Certificados de aportes y contratos anteriores (si se solicitan).

Documentación adicional según la causa del cese laboral (por ejemplo, sentencia de quiebra, contrato vencido, certificado médico, etc.).

ANSES recomienda conservar todos los comprobantes originales durante el proceso.

¿Cómo solicitar la prestación?

El trámite puede hacerse de dos formas:

Online (Mi ANSES):

Ingresar en www.anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar "Prestación por Desempleo" en el menú de trámites. Completar el formulario y adjuntar la documentación digital. Enviar la solicitud y guardar el comprobante.

Presencial (con turno):