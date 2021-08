Caló: "Hay pocas mujeres en la CGT porque no quieren participar"

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, se refirió a la renovación de la CGT y al cupo femenino y consideró que las "mujeres que no quieren participar".



"En mi gremio se tiene que cumplir el cupo femenino. En la CGT va a haber un Secretario General y va a venir una mujer de suplente que participa en las reuniones. En la nueva CGT se va a cumplir el cupo femenino", sostuvo en declaraciones radiales

Sin embargo, el líder sindicalista puso peros para un rubro no por nada identificado con los "Gordos", por sus históricos líderes: "Comparto plenamente pero también hay mujeres que no quieren participar. Yo no conozco a las delegadas metalúrgicas".

En tanto, Caló también se refirió a la pandemia: "La actividad industrial en general anda bien. El presidente (Alberto Fernández) nos dijo lo que hizo el Gobierno en esta pandemia. Cuando empezó a nombrar el ATP, IFE, Tarjeta Alimentaria. Toda la ayuda que le dio a la gente".

"Decidimos no entrar más en la grieta, trabajar. Hay que trabajar para sacar el país adelante. Este último año de pandemia fuimos creciendo. Hay mucha gente sin trabajo como en el sector gastronómico, el turismo que recién ahora está empezando a trabajar. Pero yo hablo de la industria", continuó.

Sobre una eventual reducción jornada laboral explicó: "Nosotros vamos a tratar de hablar con las empresas metalúrgicas para que den trabajo a las personas que se capacitan. Es un tema para debatir. Hay actividades que sí puede funcionar y otras que no. No es algo que se hace de un día para el otro". "Hay que ver cómo cubrimos todo ese gasto de horas, horas ociosas que le queda a la gente", dijo.

También se expresó sobre el Olivosgate y puso paños fríos: "Todo eso que pasó, se pasó la hoja y hay que ir para adelante. Yo le tengo mucha confianza al Presidente. Faltan dos años. Si él quiere otro mandato y hace una buena presidencia lo vamos a votar. Cuenta con todo mi apoyo. Yo lo conozco y es muy buena persona. Yo lo conozco en la intimidad. Es un ser humano excepcional. Con el movimiento obrero ha cumplido su palabra".