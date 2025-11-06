El penúltimo mes del año avanza y con la cercanía de las fiestas muchos empiezan a pensar cómo lograr estirar los pesos. En medio de un contexto económico complejo, a pesar de la baja de la inflación en comparación a los números registrados en años anteriores, todo pago extra resulta un alivio para el bolsillo.

Es así que uno de los segmentos más vulnerables de la población recibirá un pago adicional en diciembre 2025, con lo que podrán afrontar los gastos de fin de año.

Se trata de los jubilados, quienes además de recibir su liquidación mensual, percibirán una cifra adicional que les corresponde por ley.

Celebran los jubilados: cuándo cobro con el extra de fin de año

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) será la encargada de instrumentar el pago del extra correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, que se suma al haber mensual y al bono extraordinario vigente.

El aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido entre julio y diciembre, según el cálculo establecido por la ANSES.

Es importante aclarar que el bono extraordinario no forma parte del haber previsional, por lo tanto, no se incluye en el cálculo del aguinaldo, ya que se paga por separado y en concepto de “no remunerativo”.

Según lo establecido por la normativa vigente, el aguinaldo deberá ser abonado antes del 18 de diciembre, junto con el haber mensual correspondiente.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre 2025?

Para estimar el aguinaldo de diciembre, ahora se toma como referencia el haber de noviembre, que incluye un aumento del 2,1% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, informado por el INDEC.

Sin embargo, hay que considerar que el medio aguinaldo también toma en cuenta el incremento que reciban en diciembre.

Estos son los valores actualizados para noviembre:

Jubilación mínima : $333.052,70 + bono de $70.000 = $403.052,70.

Jubilación máxima : $2.241.129,34.

PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor) : $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16.

PNC (Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez): $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88.

Aguinaldo de jubilados: estimaciones para diciembre 2025

Tomando como base los haberes de noviembre (sin incluir el aumento de diciembre), se puede estimar el monto del aguinaldo que percibirán los distintos grupos de beneficiarios:

Jubilación mínima : aguinaldo estimado de $166.526,35. Total a cobrar en diciembre: $569.579,05.

PUAM : aguinaldo aproximado de $133.221,08. Total estimado: $469.663,24.

PNC : medio aguinaldo de $116.568,44. Total a cobrar: $419.705,32.

Jubilación máxima: aguinaldo de $1.120.564,67. Total estimado: $3.361.694,01.

Estos valores pueden variar levemente con el nuevo ajuste de diciembre por el IPC de octubre, pero sirven como referencia para planificar los ingresos del último mes del año.