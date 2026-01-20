El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires confirmó el cronograma de pagos para jubilados y pensionados correspondiente al mes de enero de 2026.

De acuerdo a la información proporcionada por el organismo, los haberes comenzarán a depositarse a partir del jueves 29 de enero, siguiendo un esquema organizado por terminación de DNI.

Calendario de pagos IPS de enero 2026

Jueves 29 de Enero

El primer día de pago del IPS beneficiará a dos grupos de personas:

Jubilaciones y pensiones contributivas : los titulares cuyos DNI terminen en 0, 1, 2 y 3 podrán cobrar sus haberes desde esta fecha.

Pensiones sociales no contributivas : todos los beneficiarios de este programa, sin importar la terminación de su documento, recibirán el pago el mismo día.

Viernes 30 de Enero

Durante el segundo día del cronograma de pagos del IPS, cobrarán los jubilados y pensionados contributivos con DNI finalizado en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Información importante sobre el cobro

El IPS definió el 23 de febrero de 2026 como fecha límite para realizar el cobro por ventanilla. Los jubilados y pensionados bonaerenses que no retiren sus haberes antes de ese plazo, deberán gestionar el pago de manera diferente, lo que podría generar demoras adicionales.

¿Quiénes cobran por el IPS?

El Instituto de Previsión Social de Buenos Aires administra los pagos de:

Jubilados de la provincia de Buenos Aires

Pensionados provinciales

Beneficiarios de pensiones sociales no contributivas

Este organismo previsional es independiente del sistema nacional de ANSES y gestiona exclusivamente los beneficios de trabajadores que desempeñaron funciones en el ámbito provincial bonaerense.

Recomendaciones para los beneficiarios

Para evitar aglomeraciones y optimizar los tiempos de cobro, el IPS sugiere a los jubilados y pensionados respetar el cronograma establecido según la terminación de su DNI. Aquellos que cobren por cajero automático o mediante depósito bancario tendrán disponible el dinero desde las fechas indicadas.

Los adultos mayores que necesiten asistencia para realizar el cobro pueden acudir acompañados o solicitar ayuda en las sucursales bancarias habilitadas. Es importante recordar llevar el DNI original y vigente al momento de realizar el trámite.

