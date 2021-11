Cachanosky analizó la economía después de las elecciones y tiró la toalla: cuál es su duro pronóstico

El economista Roberto Cachanosky analizó la escalada del dólar blue, que alcanzó su máximo histórico de $205 en la previa de las elecciones, y las demoras en el acuerdo por la deuda con el FMI. En ese escenario, vaticinó otra fuerte crisis interna en el gobierno del presidente Alberto Fernández .

El diagnóstico de Cachanosky fue contundente: "La crisis económica argentina no se resolverá ni siquiera si el Fondo nos regalara la deuda". Sus declaraciones llegaron el mismo día en que se difundió un crudo editorial del Financial Times sobre un "inminente choque" entre Argentina y el FMI ya que "crece el temor de que la Argentina no pueda hacer frente a un pago de u$s 2800 millones en marzo".

Además, Cachanosky predijo una fuerte crisis tras la derrota del oficialismo en las urnas, que el propio Gobierno da por segura . "¿Quién puede decir que el argentino medio puede aguantar dos años más de esta locura?".



El duro diagnóstico de Cachanosky

Cachanosky aseguró que después de las elecciones "se viene un problema económico fenomenal, en medio de un gobierno sin credibilidad". Y consultado sobre cambios en el Gabinete , como sucedió después de las PASO, chicaneó: "Nadie con prestigio se sentaría en este gobierno".

Sobre la gestión del ministro de Economía Martín Guzmán, Cachanosky se mostró crítico. "Lo que pasa es exactamente lo mismo que cuando se tiró el problema del Rodrigazo para adelante. ¿Cómo hacés para aguantar económicamente? Por más de que el Fondo venga y diga: ‘Te regalo la deuda, no me la pagues', no se resuelve nada. Nadie va a venir a invertir en la Argentina con esta incertidumbre".

Cachanosky preocupado por la emisión

Roberto Cachanosky señaló su preocupación porque "las reservas del Banco Central ya están en números negativos. Ya no tiene reservas propias y están vendiendo reservas que no son propias".



Y agregó: "el Central está tirando monedas en el mercado. Octubre es el mes récord de emisión monetaria: emitieron $1.3 billones hasta ahora y el 77% se concentra en los últimos tres meses".



