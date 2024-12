CABA debate su Presupuesto 2025: los números en discusión

La Legislatura porteña tratará mañana el Presupuesto 2025. Si bien plantea déficit cero y aumento de partidas a educación, aún no está claro el desenlace por el poroteo justo con el que llega el Ejecutivo local a la sesión.

En el proyecto enviado a la Legislatura, el Ejecutivo local proyectó que en 2025 tendrá déficit cero, gastos por $14 billones con aumentos en las partidas de seguridad y educación.

Así, la partida para remuneraciones de personal representa el 42,9% del gasto ($5,9 billones) y contempla negociaciones paritarias futuras y los fondos para seguridad representan al 16,5% de los gastos ($2,3 billones) y Educación se llevará el 20,1% ($2,7 billones). Está prevista además la compra de formaciones para la red de subtes y la construcción de un penal en Marcos Paz que alojará a los detenidos en la cárcel de Devoto.

En el frente de los ingresos, CABA espera tener ingresos por casi $14 billones, lo que representa un aumento del 51% interanual. De ellos, estiman recibir fondos coparticipables por $2,6 billones.

También aumentarán los recursos que ingresen por publicidad (185%). En el sentido contrario, se dará una caída del 100% de la recaudación por premios de juegos de azar.

El debate.

A medida que se acerca el debate en el recinto, las negociaciones se intensifican respecto de un tema central: los cambios en el ABL.

En el proyecto de presupuesto, el oficialismo incluyó la revisión del sistema tributario, que busca que el ABL alivie su presión en los sectores de menor capacidad contributiva.

Allí, prevé un solo aumento en la cuota de enero y se eliminarán las actualizaciones por inflación. Además, incluye bonificaciones por zona. Así, la Ciudad se dividirá en tres zonas con aumentos del 25% en el sur, 50% en el oeste y centro y del 100% en la zona norte.

Para los jubilados, presentaron un límite para solicitar la exención de $30 millones de valuación fiscal homogénea de los inmuebles. Y en el caso de las patentes, presentaron un sistema de escalas para las alícuotas del tributo.

Un punto de discusión es el impacto que puede tener en las arcas del ejecutivo local. Según plasmaron en el Presupuesto, en los segmentos de recaudación, desde el Gobierno porteño esperan que la mayor variación se de en los ingresos tributarios cuyo cálculo fue modificado como el que se aplica sobre los vehículos (264,9%) y los inmuebles (119%).





El tratamiento en la Legislatura

Las comisiones trataron el Presupuesto 2025 junto con la Ley Tarifaria, que establece el costo de los trámites que los comerciantes están obligados a realizar.

Para aprobarlo, Jorge Macri necesita al menos 31 votos de un total de 60 legisladores. El oficialismo local cuenta con 15 bancas.

El bloque de La Libertad Avanza, liderado por Pilar Ramírez y que tiene 8 legisladores, ha manifestado críticas a los cambios en los impuestos y la asignación de recursos. La legisladora libertaria Marina Kienast sostuvo en redes sociales que "para el 2025, se viene en la Ciudad un aumento en ABL y patentes de hasta un 200%. Este año, el gasto público de la Ciudad creció más del 50%, y en 2025 planean aumentarlo otro 15%".

Sin embargo, la legisladora oficialista Gimena Villafruela le respondió que en la Ciudad en gasto se contrajo un 8,6% en lo que va del año, mientras fuentes legislativas aseguraron que la proyección es que se recortará el gasto en un 10% para todo 2025.

En la Ciudad enfrentamos los desafíos con responsabilidad: bajamos el gasto público un 8,6% en términos reales, priorizando la eficiencia. En @legiscaba debatimos el presupuesto durante meses con seriedad y transparencia. ¿En Nación? https://t.co/LfH8sv7z5l — Gimena Villafruela (@GimeVillafruela) December 10, 2024

Villafruela además estiró una crítica hacia el Ejecutivo nacional: " En la Legislatura debatimos el presupuesto durante meses con seriedad y transparencia. ¿En Nación ?".

Desde el bloque de Unión por la Patria, que tiene 18 legisladores, adelantaron a El Cronista que no acompañarán el proyecto, ni la tarifaria ni el código fiscal, porque sus planteos por una mejor distribución del presupuesto, una progresividad que no impacte en la tarifaria no se vio reflejada.