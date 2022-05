Bronca y preocupación de una líder de Juntos por el Cambio: "Macri está más cómodo cerca de Javier Milei"

Las elecciones del 2023 están a la vuelta de la esquina y pareciera que la disputa interna de Juntos por el Cambio no tendría un fin cercano. Esta vez, quién salió a confrontar públicamente fue la líder del GEN, Margarita Stolbizer, al cuestionar al ex presidente Mauricio Macri por reunirse con Javier Milei "mientras insultaba" a los referentes del PRO María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

Si bien subrayó hoy que "es casi una obligación mantener la unidad" en Juntos por el Cambio, expresó su preocupación porque "Macri está más cómodo cerca de Milei que de Gerardo Morales. Mientras Milei insultaba a Vidal y a Larreta, Macri se juntaba con él".

En diálogo con Ruleta Rusa, el programa que conduce Nancy Pazos en Metro 95.1, la dirigente opositora sostuvo su rechazo al economista libertario en consonancia con la moción de no incluirlo en Juntos por el Cambio.

La diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer.

Para la diputada nacional, "es casi una obligación mantener esta unidad" frente al Gobierno actual, al que calificó de "malo". "No creo que haya margen para que surjan divisiones", enfatizó a modo de mensaje a las partes que componen la principal alianza opositora.



A su vez, enfatizó que "la interna de la oposición no está trabando el Gobierno. Las internas son normales. Me preocupa cuando excede la normalidad y eso te traba el Congreso", pero dijo también que "el oficialismo no ha reunido un número propio para sesionar".



LAS DECLARACIONES DE DURAN BARBA SOBRE juntos por el cambio



El consultor ecuatoriano y gurú comunicacional del macrismo, Jaime Durán Barba , indicó hoy que la oposición "está muy dedicada a ver quién es candidato dentro de más de un año, pero la gente normal lo que quiere saber es cómo va a comer mañana".

"Por eso, la veo un poco alejada de las angustias reales y nosotros, los que estamos vinculados a ella, tenemos que ayudar para que aterrice y les dé una respuesta a los votantes", añadió en declaraciones radiales.

El consultor comunicacional del macrismo, Jaime Durán Barba.

Haciendo hincapié en los nombres puntuales que puedan ofrecerse como alternativa electoral, Durán Barba señaló que "los que no dan esperanza son los que, como la Izquierda, se quedan anclados en viejas discusiones ideológicas. Hay algunos políticos que hacen huir a la gente, pero en eso hay casos como el de Javier Milei que tiene una ventaja porque produce un espectáculo".

Por último, analizó la figura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien definió como "un muy buen candidato opositor, pero tiene el desafío de ser nuevo cuando lleva 14 años en el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires".