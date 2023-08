La canciller de Milei reveló por qué se oponen también a sumarse a los BRICS

En el marco de su disertación en el Council of the Americas, el candidato a Presidente Javier Milei explicó parte de la orientación geopolítica que tendrá un hipotético gobierno suyo, que se basará en un claro alineamiento con Estados Unidos e Israel y el demérito a vínculos con socios -hasta hoy- estratégicos para Argentina como Brasil y China, integrantes de BRICS.

"Nosotros somos defensores de la paz, el librecomercio, la democracia y la libertad. Eso implica que tendremos un alineamiento de geopolítica con Estados Unidos e Israel. Esa es nuestra política internacional. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas", dijo durante su alocución en el evento empresarial realizado este mediodía.

Con el embajador estadounidense Marc Stanley en primera fila, Milei volvió a enfatizar una de las principales aristas de lo que busca ser su gestión y remarcó que ese posicionamiento no afectaría el comercio de los privados con los principales socios comerciales de Argentina, como lo son Brasil, China, Chile e India.

"Una cosa es la geopolítica. El comercio debería ser libre y el privado debería comercializar lo que sea. Yo no dije que no hay que comercializar con China ni Brasil. Es algo del sector privado en la que no tengo que estar metiéndome", aclaró.

Javier Milei en su disertación de este jueves en el Consejo de las Américas. (Telam/Eliana Obregón)





La posición de Javier Milei sobre el BRICS: "Costosa"

Sin embargo, en su discurso el candidato presidencial de La Libertad Avanza no explicó qué hará con cuestiones centrales de estrategia en materia de relaciones exteriores , tales como si buscará abandonar el Mercosur en los primeros meses de su gestión o con qué países buscará tratados de libre comercio (TLC), los cuales requieren de arduas negociaciones a mediano y largo plazo.

A horas de haberse anunciado la incorporación de Argentina al BRICS a partir del próximo enero, el economista libertario relegó sus comentarios al respecto a quien será su canciller en una eventual presidencia, la economista y además candidata a diputada nacional Diana Mondino.

Diana Mondino.

Según declaraciones a las que tuvo acceso este medio, la asesora en cuestiones de comercio exterior de Milei calificó de "costosa" e "improvisada" la anexión de Argentina al bloque que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica; que pasará de cinco a once miembros con la inclusión de Egipto, Etiopia, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

"Aunque está la vieja broma que pertenecer tiene sus privilegios, debemos considerar también los costos. Hay que destacar los inconvenientes que tiene esto: la Argentina no tiene fondos para hacer aportes y se convertiría en más deuda, no se han negociado los aspectos que abren las puertas a nuestras empresas", afirmó Mondino.

A su vez, enfatizó en la composición de los países que integrará el bloque, que según explicó, tienen como "objetivo de modificar lo que llaman 'orden mundial' cuando ni siquiera en la Argentina se ha intentado todavía abrir o potenciar exportaciones".

"Es un anuncio político que flaco favor le hace a nuestro país. Si la decisión es alinear a Argentina con estos países cuando ya estamos en elecciones, es una muestra más de improvisación y puro objetivo político, sin ningún beneficio para nuestro país", concluyó.

La medida anti-dolarización del BRICS

La noticia de la anexión de Argentina al bloque de potencial del sur global recae en un momento clave de la campaña, con Javier Milei liderando las encuestas y posicionándose como el candidato con más posibilidades de hacerse con la Presidencia.

La rúbrica estipula que el país sería parte a partir del 1 de enero del 2024, momento en el cual el próximo jefe de Estado ya tendrá más de 20 días en la Casa Rosada. El Partido Comunista Chino le dio la bienvenida a la Argentina a través de su carta editorial en su medio Global Times, en la que dijo que allí "se podrán encontrar oportunidades de cooperación y progreso en todas partes".

En tanto, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dijo este jueves que uno de los principales avances -además del aumento en la cantidad de integrantes- será la de crear una unidad de referencia para los intercambios comerciales entre los países del bloque.

Los jefes de Estado del BRICS ante el anuncio de la expansión del bloque. (Reuters)

Según el líder del Partido de los Trabajadores (PT), la iniciativa no cambiará la moneda de los países miembros, sino que creará una nueva moneda común que permitirá hacer negocios sin la necesidad de usar el dólar. Una propuesta que recae en el mismo. La iniciativa recae para la Argentina en el marco de que su principal precandidato presidencial propone la dolarización de la economía.

"Expresamos la importancia de fomentar el uso de monedas locales en las transacciones internacionales y financieras entre los países BRICS, así como con sus socios comerciales", firmaron los cinco jefes de Estado del bloque en su declaración final de esta jornada.