Bono para jubilados ANSES y trabajadores: la medida que estudia el Gobierno, ¿cuándo habla Alberto Fernández?

El Gobierno nacional analiza el pago de un bono único y extraordinario para jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y trabajadores privados registrados, a modo de ingreso paliativo ante la escalada inflacionaria.

Así lo anticipó este lunes el portal Infogremiales. La medida formaría parte del paquete de iniciativas enmarcadas en la "guerra contra la inflación".

"También se estudia la posibilidad de incluir a los empleados de la administración pública nacional" , señaló el sitio especializado en contenido laboral.



El plus, de iguales características al que se lanzó en 2019, tuvo su puntapié inicial en el encuentro que mantuvo el presidente Alberto Fernández por casi tres horas junto a los referentes de las cúpulas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT.

"Se trataría de una réplica del aumento por decreto que otorgó el propio Fernández, por única vez, al asumir su mandato a fines de 2019. En aquel momento fue de $ 4000 y el objetivo que se perseguía era poner plata en el bolsillo de los trabajadores para empezar a dinamizar la economía" , amplió el sitio.

Bono para jubilados ANSES y trabajadores: la inflación como eje

El Presidente pidió este lunes "darle una oportunidad al diálogo" para construir una realidad distinta "en un país lleno de urgencias", y reconoció que el mayor problema actual de la Argentina es la inflación que "impide que la distribución sea más justa".

"Vamos en el camino correcto. Tenemos un modelo que no ocultamos, sabemos dónde queremos ir: no esperen de nosotros ajustes ni retracción de la economía" , enfatizó el mandatario durante la presentación de la Agenda Temática Federal y Productiva para este año del Consejo Económico y Social (CES). "Si la reactivación no se traduce en una distribución más justa es porque la inflación mete la cola" , sentenció.

De acuerdo a proyecciones privadas, el IPC de marzo se ubicará por encima del 5%, el registro más alto de los últimos meses.

