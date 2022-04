Bono IFE 4 de $ 18.000 ANSES: qué grupos no van a poder recibirlo

Finalizando el mes de abril la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya se prepara para darle inicio a un nuevo calendario de pagos y además sumar el bono IFE 4 que se dará por única vez.

Se trata del "Refuerzo de Ingresos" que como bien lo indicó la titular de ANSES (Fernanda Raverta) está dirigido para trabajadores informales no registrados, monotributistas y jubilados.

"Es un universo muy grande de personas que se van a tener que inscribir a este refuerzo", señaló la funcionaria Raverta, durante su intervención en el segmento "ANSES Responde" de la TV Pública.

El mismo tendrá un valor de $ 18.000 para los primeros grupos que fueron mencionados y los jubilados cobrarán un total de $ 12.000 que se le suma a los $ 6000 que ya recibieron.

Cuándo cobro ANSES: jubilados, pensionados, AUH y AUE, calendario de pago de este viernes 29 de abril



BONO IFE 4 ANSES: QUIÉNES PUEDEN ACCEDER

Trabajadores informales ;

; Monotributistas de las categorías más bajas (A y B)

de las categorías más bajas (A y B) Trabajadores de casas particulares que tengan entre 18 y 65 años.

de que tengan entre 18 y 65 años. Los jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos.

QUIENES NO VAN A PODER COBRAR EL NUEVO BONO IFE 4 DE ANSES

Las personas que pertenezcan a un grupo que no aparezca en el listado anterior no van a poder solicitar el nuevo bono IFE 4 y no habrá excepciones ya que no será admitida su inscripción.

Quienes sean trabajadores informales no registrados, de casas particulares, monotributistas o jubilados pero perciban más de dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles tampoco lo cobrarán.

Por otro lado, el organismo previsional ya comenzó a rechazar algunas solicitudes.

INSCRIPCIÓN AL BONO IFE 4 DE ANSES: QUÉ HAY QUE SABER

Los aspirantes a cobrar este bono deberán actualizar sus datos personales y familiares entrando en Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Además, este jueves se activó la segunda parte de la inscripción donde vas a poder completar la solicitud firmando la declaración jurada y a cargar la cuenta bancaria (CBU) correspondiente.

Estas son las fechas de todos los trámites que hay que realizar:

Jueves 21 de abril: inicio de preinscripción mediante la actualización de datos personales desde la plataforma Mi ANSES;

inicio de preinscripción mediante la actualización de datos personales desde la plataforma Mi ANSES; Jueves 28 de abril: solicitud de refuerzo, aceptación de la Declaración Jurada (DDJJ) y carga final del CBU;

solicitud de refuerzo, aceptación de la Declaración Jurada (DDJJ) y carga final del CBU; Jueves 5 de mayo: resultado de solicitud;

resultado de solicitud; Sábado 7 de mayo: cierre de inscripciones al bono IFE 4.

IFE 4 2022 ANSES: ESTOS SON LOS REQUISITOS QUE TENDRÁ LA DDJJ PARA COBRAR EL BONO DE $ 18.000

La Evaluación Socio Ambiental que hará ANSES desde la firma de una Declaración Jurada (DDJJ) obligatoria para aprobar el bono IFE 4 de $ 18.000 se centrará en cuatro criterios fundamentales: