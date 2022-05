Bono IFE 4 ANSES $ 9000: quiénes lo cobrarán en junio, ¿hay que hacer algún trámite?

Entrando en la segunda parte de mayo la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente al quinto mes del año al que se le sumó el pago del denominado bono IFE 4.

Se trata del "Refuerzo de Ingresos", una asistencia económica anunciada por el Gobierno a fines de abril y destinada a quienes se encuentran en una situación vulnerable en medio del contexto de alta inflación que enfrenta el país.

La ayuda está dirigida a trabajadores informales no registrados, empleadas domésticas y monotributistas de las categorías más bajas (A y B) que hayan completado la inscripción.

El martes 10 de mayo fue el último día para completar toda la información necesaria y quienes fueron aprobados por el organismo que dirige Fernanda Raverta van a cobrar $ 9000 durante mayo y junio.

CALENDARIO DE PAGOS ANSES MAYO 2022: BONO IFE 4

Todos aquellos aspirantes que hayan recibido la aprobación de su solicitud por parte de ANSES van a cobrar de manera automática el día que le corresponde según la terminación de su DNI.

Con DNI terminados 0: jueves 19 de mayo

Con DNI terminados 1: viernes 20 de mayo

Con DNI terminados 2: lunes 23 de mayo

Con DNI terminados 3: martes 24 de mayo

Con DNI terminados 4: jueves 26 de mayo

Con DNI terminados 5: viernes 27 de mayo

Con DNI terminados 6: lunes 30 de mayo

Con DNI terminados 7: martes 31 de mayo

Con DNI terminados 8: miércoles 1 de junio

Con DNI terminados 9: jueves 2 de junio

Por otro lado, es importante recordar que no es necesario retirar el dinero ese mismo día.

"No hace falta que retires tu dinero el mismo día que lo te lo depositamos. Si no podés, o no querés, o ves que hay mucha gente haciendo fila, podés ir cualquier otro día. El dinero va a quedar en tu cuenta hasta el dia que vayas a retirarlo.

Recordá que también podés usar tu tarjeta de débito para hacer compras que se irán descontando de tu saldo", detalló ANSES en su página web.

