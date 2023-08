Bono de $60.000: un importante empresario estalló contra sus colegas y les pidió "no ser ratas"

Luego de que Sergio Massa anunciara entre las medidas dispuestas por el Gobierno para paliar el impacto de la devaluación una suma fija de $ 60.000 para trabajadores, se generó una fuerte polémica.

Es que muchos sectores cuestionaron el pago de esta medida e incluso algunas provincias definieron no abonarlo a los estatales. En este contexto, un empresario y exasesor presidencial se mostró ofendido con quienes se niegan a pagarlo y los criticó duramente.

"No sean ratas y paguen el bono", escribió Antonio Aracre en su Twitter este miércoles.

La dura crítica de Antonio Aracre a quienes no pagan la suma fija de $ 60.000

El economista utilizó sus redes para expresar su opinión acerca de la medida del Ejecutivo y estalló contra los privados que cuestionan y se niegan a otorgarle esa suma de dinero a los empleados.

"A mis excolegas y amigos empresarios que no estén al borde de una quiebra aún si no estuvieran pasando el mejor momento financiero les pido que no sean ratas y paguen el bono a sus empleados", expresó Aracre.

"Porque las sociedades civilizadas también se construyen a partir del ejemplo solidario", agregó sobre la medida anunciada el domingo por Massa, y de la que compartió precisiones el lunes la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos.

La crítica de Aracre llega en medio de una fuerte polémica. Frente a la medida, los empresarios reclamaron que, así como muchas provincias ya mostraron su independencia a la hora de decidir si se habilita o no el desembolso, lo mismo ocurra con ellos.

"Nosotros ya dijimos en varias oportunidades que el ámbito para discutir estas cosas son las paritarias , pero lo que también nos molesta es que no hubo una consulta o comunicación previa al lanzamiento de la medida. Y ahora tenemos que pagar las consecuencias", sostuvieron ante El Cronista fuentes empresariales.



En este sentido, las exigencias corren por dos vías: la primera, que el pago de los $ 60.000 no sea obligatorio . Y la segunda que, en caso de que no se de lugar a ese punto, no se multe a las empresas que no hagan ese desembolso , ya que "algunas, sobre todo aquellas más chicas, no están en condiciones de hacerlo".



La ministra de Trabajo Raquel "Kelly" Olmos dio precisiones acerca de la suma fija. (Foto: captura).

Esta suma fija se debe pagar tanto a privados como a estatales con salarios netos de hasta $ 400.000 y, mientras el Gobierno asistirá a micro y pequeñas empresas con el gasto, las medianas y grandes deberán costear los pagos por su cuenta.



En este contexto, los trabajadores a los que les corresponda el bono podrán denunciar ante el Estado la falta de pago de sus empleadores, aunque esta opción no aplica a empleados provinciales y municipales: los detalles.



"Tienen que hacer la denuncia, está vigente la capacidad de fiscalización del Estado a partir de la denuncia, que incluso puede ser anónima y que va a hacer que nosotros actuemos de inmediato", aseguró Olmos.