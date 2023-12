El boleto de colectivos podría aumentar más de 500% y se definirá en una cumbre clave

En medio de semanas de un aumento generalizado de los precios de la economía, las empresas de transporte automotor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) establecieron una reunión clave con el Gobierno nacional para determinar el nuevo aumento del boleto del colectivo, el cual no se actualiza desde el último mes de agosto.

"Las cámaras hemos sido citadas a una reunión el jueves a las 16 horas con las autoridades nacionales del transporte" , comunicaron desde las asociaciones empresarias de colectivos, quienes no anoticiaron mayores novedades acerca de la agenda de dicho encuentro.

Sin embargo, se descuenta que el principal -y casi único- tema a abordar será el aumento de las tarifas. Para dar un ejemplo de la prioridad con la que irán las cámaras, en el AMBA se encuentra a $52,96 el boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros), el cual no se remarca desde hace cinco meses. Hasta noviembre, hubo un piso promedio que no bajó del 10% y diciembre podría terminar en una cifra total cercana al 30%.

El atraso de la tarifa respecto a la crecida inflacionaria es la bandera que llevan las empresas transportistas de cara al mitin con la Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, extitular de la misma cartera de la gobernación de Córdoba.

Franco Mogetta, secretario de Transporte de Javier Milei.

A raíz de la crisis que acusan desde el sector, este martes han hecho saber que el nivel de servicios que se está dando en el AMBA -sobre un día habitual- es del orden del 74 por ciento. "Esto es debido al atraso de tarifas", acusaron desde las cámaras empresarias en un comunicado, quienes ya indican que la reducción de los servicios podría haber sido de 50 por ciento.

"Estamos en tiempo de descuento. Yo no sé lo que va a pasar, pero esto es día a día" , indicó a El Cronista el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, ante la pregunta sobre si las reducciones de servicios podrían profundizarse en los próximos días.

A cuánto podría llegar a irse el boleto del colectivo

Debe decirse que todavía no hay un número confirmado. Pero desde AAETA indicaron que el boleto promedio que se planteará será de $ 400. Si esto se implementa en un único tramo se estaría hablando de un incremento de 655 por ciento.

"Esto es un problema de plata que se resuelve con plata", indicó un empresario automotor, quien afirmó que se debe solventar alguno de los dos flancos de donde surge el atraso en el boleto en el AMBA: o el ajuste tarifario (a la demanda) o una mayor subvención a las empresas (a los oferentes de servicio).

En tanto, tanto desde AAETA como de CETUBA (Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires) informan que, si se descartaran la totalidad de subsidios, el boleto debería pasar a valer cerca de $ 800. Este escenario es completamente improbable, pero surge como un dato clarificador.

Desde las autoridades nacionales de Transporte todavía no informaron un camino oficial en el que se tomarán los aumentos. Indican que no habrá una quita total de los subsidios, pero que las transferencias desde el Estado a las empresas no pueden comprometer el objetivo de ajuste fiscal que se propuso el Ministerio de Economía en su programa para 2024. Hasta el momento Mogetta se reunió con las cinco principales cámaras empresarias del área, pero estas marcan que no les dieron mayores detalles de cómo será la política tarifaria para los próximos meses .

Los aumentos en los costos de los combustibles y la devaluación del tipo de cambio han incidido en la reducción del servicio de colectivos. "Los sueldos representan el 50% de los costos y eso lo pudimos mantener, dentro de todo. Pero si esto sigue vamos a tener que seguir reduciendo porque no somos multinacionales, si no tenemos la plata los colectivos no van a poder salir" , alertó Fusaro.