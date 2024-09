Blanqueo: así son los controles de la AFIP para cazar a los evasores

A menos de 27 días para la finalización de la "Etapa 1" del Régimen de Regularización de Activos, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya comenzó los operativos para detectar a quienes no ingresaron, como también a los que lo hicieron y evadieron.

A pesar de la caída de la recaudación, que podría poner en peligro el superávit fiscal, en el Gobierno sostienen que con la iniciativa no buscan sumar ingresos sino "refundar la Argentina" tras décadas de economía en negro por la alta voracidad fiscal.

Pero en ese ínterin en donde aún no hay datos oficiales sobre cuántos contribuyentes ingresaron (Banco Nación Argentina (BNA) comunicó la apertura de 1.500 Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA)) que podría servir de parámetro sobre cómo viene la iniciativa, el organismo que lidera Florencia Misrahi está cruzando información.

"Nos estamos preparando para el día después del blanqueo (que ya es hoy) y la moratoria", aseguró una fuente de primera línea de AFIP a El Cronista. Lo que incluye trabajo conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) para la generación de mejores prácticas respecto a sistemas y fiscalización internacional.

Puertas adentro del organismo identifican que dos mecanismos de control que se utilizar: los "habituales" y los "excepcionales" entre los cuales se encuentran los inductivos, la información que están en el país y la que provenga del exterior.

Así, para aquellos contribuyentes que ingresen, la AFIP va a corroborar la legitimidad de la adhesión en términos de si podía acceder, si canceló el impuesto y si declaró los bienes. A la par de la justificación en términos de la potestad de la titularidad al 31 de diciembre de 2023 y el valor al que se hizo.

También en términos de la integridad, el organismo va a corroborar que el contribuyente haya declarado todos los bienes ocultos, aunque con la posibilidad legal de omitir bienes por menos del 10% del patrimonio regularizado sin perder los beneficios.

"No hay tiempos, la AFIP tiene atemporalidad para hacer el control, pero queremos hacerlo con la mayor celeridad posible", comentaron, aunque el tiempo máximo permitido por ley son cinco años.

A su vez, destacaron que el control tendrá un impulso importante el mes que viene con la información que se reciba de Estados Unidos, la cual se sumará a los 29 acuerdos bilaterales que tiene la Argentina, el multilateral OCDE CRS y el convenio multilateral OCDE.

El 30 de septiembre próximo, producto de un acuerdo que se firmó en el Gobierno de los Fernández-Fernández, AFIP debería recibir un reporte de cuentas de argentinos en Norteamérica que haya reportado intereses mayores a u$s 10 durante el 2023.

Frente a este escenario en donde cada vez es más difícil jugar a las escondidas, puertas adentro del organismo y a pesar de las interrogantes frente a la baja adhesión de las provincias, en AFIP destacan la conveniencia del ingreso al blanqueo.