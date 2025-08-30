Axel Kicillof apuntó contra el Gobierno y los supuestos audios de Karina Milei: "Tienen filtraciones"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló este sábado sobre el escándalo que involucra al Gobierno por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y los supuestos audios de Karina Milei que empezaron a revelarse el viernes.

Consideró que la administración libertaria tiene "filtraciones" internas y negó que el peronismo estuviera involucrado en alguna "operación", tal como afirma el oficialismo. Cuestionó, en la misma línea, el rol de la familia Menem en la administración libertaria.

Además, habló sobre la interna del peronismo y su relación con Cristina Kirchner.

"Milei no es el dueño del circo, es un payaso"

Tras la publicación de las grabaciones del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que habla sobre supuestas coimas que recibirían tanto la hermana del Presidente como su principal asesor, Eduardo "Lule" Menem, de parte de las farmacéuticas, se conoció la filtración de supuestos audios que comprometen a Karina Milei.

Axel Kicillof habló de los supuestos audios filtrados de Karina Milei.

En este contexto de convulsiones políticas para la administración libertaria, Kicillof habló este sábado y aseguró que "tienen filtraciones" a nivel interno. En diálogo con Radio Con Vos, el mandatario sostuvo que el Gobierno tiene que "explicar lo que no puede explicar".

Además, se desmarcó de los dichos de los funcionarios nacionales, que acusaron a "los kukas" de espiarlos y que esto es parte de una "megaoperación" en medio de la campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre en la Provincia y del 26 de octubre a nivel nacional.

"Si fuera una operación, los audios serían falsos. Ya dijeron que son verdaderos", expresó al referirse al mensaje del vocero presidencial Manuel Adorni en el que confirma la veracidad de las grabaciones.

"El problema es el contenido de los audios. Ahora aparece uno de Karina en una reunión privada donde dudo que haya kukas, sino sería muy dudoso lo de Karina, que es con k y no es kuka. Veo que tienen filtraciones", sostuvo.

Pero, además de remarcar que "más allá de si son infiltrables o no" los funcionarios principales de la Casa Rosada, consideró que es "un "mamarracho lo que hacen" en cuanto a la gestión nacional.

"Terminaron diciendo que gobierna un Caputito (en referencia al asesor presidencial Santiago Caputo), primo del otro Caputo, sobrino del Caputo grande, todo macrismo químicamente puro; después Karina Milei, la hermana, que nadie la votó a la hermana, pero es ‘El Jefe'", expresó Kicillof.

En esa línea, calificó a la gestión como "estafa", por los liderazgos. "Entre las estafas, el que lo votó a Milei se dio cuenta que la que manda es la hermana de Milei, que no tiene un currículum que muestre que esté preparada para esto. Ponele que es una espontánea también", dijo sobre la secretaria general.

"Pero ahora vemos que a Karina Milei la gobierna Lule, el asesor principal de Eduardo Menem, el hermano principal de Carlitos Menem, ¡de Menem!", exclamó el gobernador.

En esa línea, ironizó. "¿O sea que gobiernan los Menem? ¿Votaron a los Menem? Milei no es el dueño del circo, es un payaso", apuntó.

"Nos estábamos reseteando": la respuesta de Kicillof sobre la interna peronista

El gobernador se refirió también a su la relación con Cristina Kirchner y a las discusiones dentro del peronismo, que se elevaron fuertemente en los últimos meses.

Qué dijo Kicillof sobre el Gobierno a una semana de las elecciones en PBA.

Según explicó, "todos los sectores que parecían que estábamos peleadísimos, estábamos reseteándonos". Además, sostuvo que el acuerdo consiste en "poner pausa sobre cualquier discusión" interna de cara a los próximos comicios y remarcó: "Los puntos de diferencia son infinitamente menores que los que existen con Milei y con Macri".

En cuanto al vínculo con la expresidenta, que actualmente cumple su condena por la causa Vialidad en prisión domiciliaria, sostuvo: "Con Cristina venimos hablando mucho para el cierre de listas y la verdad que ahora estamos trabajando en una campaña. Apareció en un acto con trabajadores de la salud. Hoy estamos todos muy enfocados en ganar septiembre para ganar octubre. Acordamos hacer una boleta que es la de Fuerza Patria y que sea lo más amplia posible.

Consultado sobre su relación con la exvicepresidenta, agregó: "Conversé en el cierre, ahora estoy en campaña. Con todos los sectores, con Sergio (Massa), con Juan (Grabois) estuve ayer. Todos los sectores que parecían que estábamos peleadísimos, estábamos reseteándonos. Venimos de una derrota electoral".

E insistió: "Está bien que haya discusiones, cuanto más puertas adentro y más productivas sean, mejor. Ahora pongamos pausa sobre cualquier diferencia".