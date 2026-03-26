La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó el sueldo básico de las empleadas domésticas tras la homologación del último acuerdo paritario del sector que impacta en los sueldos de febrero y marzo. De esta manera, se formalizó un aumento del 1,5% sobre los valores de enero y, luego, en marzo se aplicó otro 1,5% adicional sobre los salarios ya actualizados. Los salarios mínimos obligatorios se dividen según el tipo de tareas y si el personal trabaja con retiro (se retira del domicilio al finalizar la jornada) o sin retiro (reside en el lugar de trabajo). A pesar de que estos montos corresponden a los salarios de marzo, son los que se tendrán de referencia en abril hasta que se tenga una reunión para abordar otros ajustes paritarios. La escala salarial del sector contempla extras obligatorios, que se adicionan al sueldo mínimo: Además del aumento, se suma un bono extraordinario no remunerativo que depende de la cantidad de horas trabajadas. Este adicional va desde $ 8.000 para jornadas reducidas hasta $ 20.000 para quienes superan las 16 horas semanales, lo que eleva el ingreso final del sector.