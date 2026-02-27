Este viernes, el Gobierno volvió a postergar las subas plenas en los impuestos a los combustibles, que debían entrar en vigencia el próximo 1 de marzo. La medida fue oficializada a través del Decreto 116/2026, publicado en el Boletín Oficial. La normativa, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, modifica el esquema de actualización correspondiente a 2024 y 2025. La norma modifica así lo previsto en el Decreto 617/2025, que establecía la aplicación de los incrementos remanentes al inicio de marzo. De esta forma, el Ejecutivo definió un aumento limitado para marzo en los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, y trasladará el incremento total para abril. “Con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes postergados por el Decreto N° 617/25 y diferir totalmente los originados en la actualización señalada en último lugar", mencionó la medida en sus considerandos. En el caso de las naftas sin plomo y virgen, durante entre el 1° y el 31 de marzo de 2026, tendrán un incremento de $ 17,385 por litro en concepto de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y de $ 1,065 por litro en el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Para el gasoil, la actualización fijó una suba de $ 14,884 por litro en el ICL, un adicional de $ 1,696 por litro en el IDC y un monto diferencial de $ 8,059 para la zona de influencia de la Patagonia y otras áreas específicas. El decreto también establece que el incremento total remanente de las actualizaciones de 2024 y 2025 comenzará a regir desde el 1 de abril de 2026, inclusive. También aclara que estos valores corresponden a las actualizaciones que la Ley 23.966 prevé de manera trimestral con base en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, la aplicación de estos incrementos experimentó postergaciones en diversas ocasiones durante 2024 y 2025, con el objetivo de evitar un impacto brusco en los precios.