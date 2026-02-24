No se trata de una novedad, sino de un nuevo capítulo en la avanzada del Gobierno contra las tasas municipales. La administración de Javier Milei volvió a cuestionar la incidencia de estos tributos en la vida cotidiana de los argentinos y habilitó una herramienta para visibilizarlos. En aquel lejano 2024, cuando no se había cumplido el primer año de gestión y el foco estaba puesto en la lucha contra la inflación, el presidente Milei y, en particular, el ministro de Economía Luis Caputo, habían impulsado denuncias —públicas y judiciales— contra los cobros que realizaban los municipios, especialmente en el conurbano bonaerense. Desde la Casa Rosada sostenían que una tasa no es un impuesto y debe estar vinculada a una contraprestación real. En ese contexto, las secretarías de Energía y de Comercio se presentaron ante la Justicia para cuestionar la inclusión de la tasa de alumbrado público en las boletas de electricidad y el cobro de la tasa vial sobre los combustibles líquidos. Del otro lado, los intendentes denunciaban el retiro del Estado nacional en materia de obra pública y asistencia social. Con presentaciones judiciales y distintos fallos favorables, varios municipios lograron mantener el cobro de esas tasas. Ahora, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció la puesta en marcha de un sitio web oficial para conocer qué tasas cobra cada municipio y denunciar posibles irregularidades. En la plataforma se detallan distritos que aplican Tasas Viales y Tasas de Seguridad e Higiene, tanto sobre actividades primarias como sobre la industria, grandes comercios y entidades financieras. La iniciativa generó polémica inmediata. Tras el anuncio en X, la diputada bonaerense y exintendenta de Quilmes Mayra Mendoza cuestionó al Gobierno por las deudas que —según afirmó— Nación mantiene con la Provincia de Buenos Aires. “Ustedes se están quedando con la de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario”, sostuvo. Y agregó que el Ejecutivo busca “hacer con los municipios lo mismo que hicieron con el país”. Adorni respondió: “Mayra, acá la única que se cree ‘viva’ sos vos, criticando con falacias a un gobierno que intenta, desde que asumió, sacar al país del desastre”. El sitio oficial dedica un apartado especial al cobro de la tasa vial, donde aparecen 46 municipios de cinco provincias. Se puede consultar cuánto se cobra según el tipo de combustible y si el tributo es un monto fijo por carga o un porcentaje. En Santa Fe, cuatro distritos aplican este tributo —Capitán Bermúdez, Funes, Granadero Baigorria y Rosario— con una alícuota de 1,6% para diésel, nafta y GNC. En Río Negro, Cipolletti cobra 4,5%, el porcentaje más alto registrado. Neuquén también aplica 4,5% en ocho municipios: Centenario, Cutral Co, Junín de los Andes, Neuquén capital, Plaza Huincul, Plottier, San Martín de los Andes y Senillosa. En Jujuy, San Pedro, Yala y la capital provincial imponen 1,8%. Los restantes 30 municipios corresponden a la Provincia de Buenos Aires, donde conviven sistemas de monto fijo y porcentual. Entre los que cobran un monto fijo por carga figuran General Rodríguez, José C. Paz, Junín, Malvinas Argentinas, San Fernando y Campana. En el esquema porcentual, Colón, General Pueyrredón y Pinamar lideran con hasta 3%. Azul, Moreno y Pilar aplican 2,5%. Avellaneda, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Ituzaingó, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Pehuajó, Presidente Perón y Quilmes imponen 2%. La Matanza, Hurlingham, Las Heras, Escobar, Tigre y Marcos Paz oscilan entre 1,5% y 0,8%.