Nueva fórmula jubilatoria: cómo debería ser según uno de los especialistas más escuchados

Los jubilados y pensionados esperan a conocer qué pasará con la fórmula previsional luego de que el Gobierno pidiera suspenderla ante el retraso que tiene la ley actual y la pérdida que generó en el poder adquisitivo de los pasivos.

Al respecto, el economista Aldo Abram analizó la situación de los adultos mayores en el país y cómo impactaría un cambio en la fórmula que regula los aumentos de las jubilaciones, la cual se pretende suspender en el Congreso para poder diagramar nuevos incrementos.

"El grado de licuación de las jubilaciones en la actualidad es fenomenal, a eso apunta esta suspensión. El argumento es real, con este lapso tan grande entre el dato y los aumentos, la pérdida de los jubilados va a ser astronómica", detalló Abram en diálogo con Radio Rivadavia.

Actualmente los jubilados que cobran la mínima alcanzan solamente los $ 105.000, pero con los bonos que entrega el Gobierno para intentar recomponer los ingresos de $ 55.000, la intención es que ninguno quede por debajo de los $ 160.000. El monto sin los extras que se modifica de manera trimestral es lo que se busca corregir.



Nueva fórmula jubilatoria: cómo debe ser según los especialistas

"La movilidad jubilatoria debería estar dada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y con un período mucho más cercano que el de dos trimestres que tiene esta legislación", sostuvo el economista sobre cómo debería ser la nueva fórmula que determine el Gobierno de Milei.

Abram consideró que "si se logra bajar la inflación, se empezaran a recuperar rápido las jubilaciones" y que, como se asegura que "no hay plata", el gobierno anterior cometió el error de dejar los bonos para recuperar incrementar los ingresos, pero a costa de mayor emisión.

"El Gobierno debería hacerles pagar el costo político a los legisladores que no aprueben la suspensión, los legisladores demagogos no se dan cuenta que sin plata no hay bono, la idea es moderar la pérdida frente a esta suba de la inflación", opinó el economista.

La suspensión de la fórmula jubilatoria para abonarlas con aumentos discrecionales que fije el Poder Ejecutivo, al menos por un plazo hasta que se fije una nueva ley, integra el paquete de medidas que envió el Gobierno de Milei al Congreso, el cual puede aprobarse en las Sesiones Extraordinarias que se encuentran en proceso.