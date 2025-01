Atención Empleados de Comercio: con nuevo aumento confirmado, ¿cuánto cobra un cajero en enero?

La Federación Argentina de Empleados de Comercio (FAECYS) consiguió un aumento de 5,1% para los trabajadores mercantiles durante la primera negociación paritaria del año.

Los aumentos serán distribuidos durante enero, febrero y marzo en porcentajes equivalentes.

Empleados de Comercio: cómo se divide el aumento de 5,1%

El sindicato de los trabajadores mercantiles consiguió una suba trimestral de 5,1% para todos los empleados agrupados bajo el CCT 130/75. El aumento será repartido de la siguiente manera:

1,7% con los salarios de enero

1,7% con los salarios de febrero

1,7% con los salarios de marzo

Se tomará como base los salarios de diciembre 2024 y se pagarán como asignación no remunerativa y no acumulativa. Desde el gremio indicaron que será abonados bajo la denominación "Incremento No Remunerativo - Acuerdo Enero 2025", lo que significa que deberán ser tomados para el cálculo de adicionales de presentismo y antigüedad.

Empleados de Comercio: cuánto cobra un cajero con el aumento confirmado

El incremento impactará en los salarios de todo el sector. En caso de los cajeros cobrarán los siguientes montos:

Puesto Salario Salario con aumento de 1,7% Cajero A $ 911.416 $ 926.910 Cajero B $ 915.976 $ 931.547 Cajero C $ 921.834 $ 937.505 Cajero D $ 921.834 $ 937.505

Tanto las cámaras empresariales como los gremios se comprometieron a reunirse en abril con el fin de analizar las escalas básicas adicionales, sumas y porcentajes.