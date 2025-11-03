El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que redujo la velocidad máxima de una de las autopistas más transitadas. El cambio fue impulsado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la concesionaria del corredor para reducir los accidentes viales.

Los conductores que infrinjan la normativa ahora vigente podrán ser multados por las autoridades con hasta $ 1.606.000, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, según los kilómetros que se haya excedido.

Reducen la velocidad máxima de una de las rutas más transitadas

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que el Acceso Oeste, aquella que va desde CABA hasta Luján, redujo la velocidad máxima de 130 km/h a 110 km/h.

La modificación alcanza a todo el trazado principal y la medida fue impulsada por la ANSV y la concesionaria con el principal objetivo de reducir la cantidad de accidentes.

Según indican datos oficiales, se había detectado maniobras peligrosas. Se acompañará con señalizaciones verticales y luminosas, especialmente en las zonas urbanas de Morón, Ituzaingó, Hurlingham y Moreno.

La nueva normativa vendrá con controles móviles y radares fijos para garantizar el cumplimiento.

Cuál es la multa por conducir a exceso de velocidad

La provincia de Buenos Aires aplicó un incremento en las multas para las infracciones. En el caso de quienes conduzcan a un exceso de velocidad, la más económica ascenderá a $ 240.900.

Sin embargo, pueden llegar hasta los $ 1.606.000 según los kilómetros extendidos y la zona donde ocurrió.