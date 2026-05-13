Tras el comienzo del calendario escolar 2026 y el regreso de millones de estudiantes a las aulas, empezará a aplicarse una modificación impulsada por el Gobierno nacional que dejó sin efecto distintas obligaciones educativas que hasta ahora debían enseñarse en las escuelas de todo el país. La medida impactará sobre los contenidos y lineamientos que cada provincia deberá implementar dentro del sistema educativo. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial durante junio del año pasado. La normativa eliminó artículos de leyes anteriores que establecían contenidos obligatorios vinculados a diferentes temáticas incorporadas de manera transversal en la educación argentina. A partir de ese decreto se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, por lo que ya no se van a dictar más estas materias que eran obligatorias de los colegios: Estas materias y jornadas ya no son obligatorias a nivel nacional. La responsabilidad queda transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que podrán decidir si las implementan o no por iniciativa propia. Para el caso de la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, desde el Gobierno argumentaron que no era su responsabilidad organizar estos talleres, por lo que cada jurisdicción decidirá si sigue aplicando estos espacios. Por otro lado, el Observatorio de la Educación Vial no llegó a funcionar nunca, de acuerdo al documento. Precisamente, remarcaron que, con la existencia del Consejo Federal de Seguridad Vial, se producía una “superposición de funciones”. De esta manera, el Ejecutivo subrayó que los cambios permitirán “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, así como reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el gasto y equilibrar las cuentas públicas”. A continuación, el detalle completo de las fechas confirmadas en todo el país tras la modificación de Jujuy: