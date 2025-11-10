La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia este lunes 10 de noviembre el calendario de pagos para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).

Este mes, los beneficiarios reciben un aumento del 2,08% y una serie de complementos que refuerzan los ingresos familiares.

El ajuste responde a la Ley de Movilidad, que actualiza los montos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

Además del incremento, ANSES confirmó que se acreditarán automáticamente beneficios como la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche 1000 Días y el reintegro del 20% retenido de la Libreta AUH.

¿Cuánto se cobra en noviembre por AUH y AUE?

Con el aumento aplicado, la AUH alcanza los $ 119.691 por hijo, aunque el pago mensual efectivo es del 80%, es decir, $ 95.752. El 20% restante se libera una vez que se presenta la Libreta con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

En el caso de la AUH por Discapacidad, el monto total sube a $ 389.733, con un pago mensual de $ 311.786.

La Asignación por Embarazo (AUE) también se actualiza a $ 95.752, con la misma modalidad de retención parcial.

Fechas de cobro AUH y AUE noviembre 2025

Los pagos se organizan según la terminación del DNI:

AUH y AUE

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
  • DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Prenatal y Maternidad

  • Del 10 al 14 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Del 10 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción)

  • Del 12 de noviembre al 10 de diciembre

¿Qué extras se pagan junto a AUH y AUE?

Tarjeta Alimentar: se acredita automáticamente con la AUH o AUE. Los montos no cambian:

  • Familias con un hijo: $ 52.250
  • Familias con dos hijos: $ 81.936
  • Familias con tres o más hijos: $ 108.062

Complemento Leche 1000 Días: sigue en $ 45.150 por cada hijo menor de tres años. Busca garantizar una nutrición adecuada durante la primera infancia.

Ayuda Escolar Anual: el monto asciende a $ 85.000 por hijo. Aunque se paga en marzo, quienes no presentaron la documentación a tiempo pueden cobrarlo en los meses siguientes.

Reintegro del 20% retenido de la Libreta AUH: se libera una vez que se presenta la documentación correspondiente. Hay tiempo hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar el trámite y cobrar el acumulado.