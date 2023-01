Atención ANSES AUH: último mes para cobrar el extra del Complemento

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en el 2021 tuvieron la posibilidad de presentar la Libreta de Asignación Universal en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hasta el 31 de diciembre 2022.

Se trata de la única forma posible para solicitar el 20% que retiene el organismo previsional todos los años. En el documento se acredita que los niños cumplan con la condicionalidad escolar y sanitaria.

Por otro lado, se confirmó el nuevo calendario de pagos correspondiente a febrero 2023, también el primer aumento del año que será en marzo 2023 e impactará en los haberes de AUH.

ANSES retiene todos los años un 20% de los haberes de AUH con el objetivo de que al año siguiente puedan demostrar que cada uno de sus hijos cumplen con los requisitos.

La solicitud del monto retenido se realiza a través de la Libreta de Asignación.

"Este es el mecanismo que tenemos desde el Estado Nacional para verificar la asistencia escolar, el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación y los controles de salud de las chicas y chicos que reciben la asignación. De esta forma, buscamos igualar las oportunidades y garantizar derechos de las niñas, niños y adolescentes de todo el país", indica el organismo previsional.

Quienes debían reclamar el monto del 2021 tuvieron tiempo hasta el 31 de diciembre 2022 para presentar el documento. En febrero lo cobrarán las personas que entregaron en la fecha límite.

Por otro lado, quienes no entregaron la Libreta AUH no tendrán la posibilidad de recuperar su dinero y no hay excepciones. De todas formas, pueden consultar sus dudas a través de la línea 130 de ANSES.

CALENDARIO DE PAGOS ANSES FEBRERO 2023: AUH