Así explicaba la inflación Tomás Bulat: la clase magistral que se hizo viral

La inflación es un fenómeno que golpea al país desde hace casi 20 años, por lo que es normal encontrar a todo tipo de economista hablando en ese periodo de tiempo sobre las razones detrás del aumento de los precios .

Y uno de los más interesantes para escuchar es sin dudas Tomás Bulat, que fue durante muchos años una de las principales voces para explicar las razones detrás de los fuertes aumentos que se vivían en el país .

Una de sus explicaciones, realizada en el 2014, se viralizó recientemente en Twitter, con el economista Nery Persichini compartiendo sus palabras y agregando: " Los que amamos la economía siempre vamos a recordar al inspirador Tomás Bulat con una sonrisa. Un extraordinario comunicador que le llegaba a todos, y que siempre nos dejaba pensando ".

CÓMO EXPLICÓ TOMÁS BULAT LA INFLACIÓN EN ARGENTINA

En el principio del video en cuestión se muestra la capacidad de compra que tenían los argentinos con $ 100 en tres años diferentes: 1998, 2005 y 2014 (año del video). Con esto en mente, Bulat explica cómo en economía no se mide la inflación cómo el aumento de precios sino que se ve como la pérdida de valor de la moneda .

"No es que los precios suben, sino que el valor del billete baja", declaró en ese momento el economista mientras que preguntó: "¿Por qué baja el valor de un billete? ¿Por qué baja el valor de cualquier cosa?".

"Básicamente porque sobre", contestó en la misma oración y luego detalló que este fenómeno se da en la mayoría de los casos cuando el Banco Central aumenta la masa monetaria mediante la emisión .

" Desde el 1 de noviembre de 2011 hasta ahora, es decir dos años y pico, la cantidad de billetes creció en 1300 millones ", agrega para luego sentenciar: "No dije cualquier cosa. 1300 millones de billetes".