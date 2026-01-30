La Cancillería Argentina recomendó este viernes, a través de un comunicado, evitar o posponer viajes turísticos a Cuba, ante el “deterioro de las condiciones de vida” en la isla por el faltante de petróleo.

Además, el Gobierno sugirió a quienes residan en el país centroamericano “mantenerse atentos a la evolución de la situación”.

“Se registran faltantes de combustibles incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos”, señala la advertencia oficial firmada por Pablo Quirno.

Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que establece que Washington podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, indicando que la isla “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior” de Estados Unidos.

Fotografía que muestra un grupo de personas recogiendo basura en una calle, en La Habana (Cuba). Estos días, los montones de basura se suceden en casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

Esta medida, que suma presión al país bajo bloqueo comercial desde hace más de 60 años, fue calificada por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel como una evidencia de “la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales”.

Además, Díaz-Canel aseguró que “bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba”.

“¿Acaso no decían el secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía? ¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que es un simple embargo en el comercio bilateral?“, cuestionó el presidente cubano en redes sociales.

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé apagones por la falta de suministro de petróleo de Venezuela que alcanzarán hasta el 58 % de Cuba. EFE/ Ernesto Mastrascusa

Cuba precisa del orden de 110.000 barriles de petróleo diarios, según distintas estimaciones y a falta de datos oficiales. De esta cantidad, en torno a 40.000 provienen de su producción nacional de crudo, con lo que aproximadamente dos tercios deben ser importados.

Su principal proveedor histórico era Venezuela, que en 2025 le suministró unos 27.000 barriles diarios, según el sistema de seguimiento de Reuters. Esto acabó con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Luego estaba México, con entre 6.000 y 12.000 barriles diarios el año pasado, según distintas fuentes. Washington había ido incrementando su presión sobre este país en las últimas semanas.

Rusia, por su parte, envió a Cuba el año pasado unos 6.000 barriles diarios, según el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Los analistas coinciden en que, si la situación no se normaliza pronto, Cuba está a un paso de una “crisis humanitaria de gran alcance”.