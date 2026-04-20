Durante décadas, la presencia de nazis en América Latina ha sido uno de los capítulos más oscuros y debatidos de la historia del siglo XX. Investigaciones históricas han confirmado que cientos de jerarcas y colaboradores del régimen lograron escapar de Europa tras la guerra utilizando redes clandestinas conocidas como “ratlines”. Entre ellos, el caso de Josef Mengele, médico de Auschwitz conocido como el “Ángel de la Muerte”, se convirtió en uno de los mayores enigmas. Su paradero durante años fue incierto, alimentando teorías y operativos internacionales para dar con su captura. Ahora, un conjunto de documentos desclasificados en Argentina vuelve a poner el foco sobre su destino final. Estos archivos, recientemente abiertos al público, contienen registros que detallan su ingreso al país, identidades utilizadas y movimientos posteriores dentro de la región. Los archivos del Archivo General de la Nación de Argentina confirman que Mengele ingresó a ese país en 1949 utilizando documentación falsa, una práctica común entre los nazis que huían de Europa tras la guerra, según una publicación en El País. Uno de los datos más reveladores es que años después incluso tramitó documentación con su nombre real, lo que evidencia el nivel de impunidad con el que se movía en ese momento. Estos registros permiten reconstruir con mayor precisión su estadía en Buenos Aires y su red de contactos en el país. Las investigaciones históricas coinciden en que miles de nazis se establecieron en países como Argentina, Brasil y Chile tras el conflicto. Estas redes contaban con apoyo logístico, financiero y documentación falsa para facilitar su ocultamiento. En este contexto, el caso de Mengele no fue aislado. Figuras como Adolf Eichmann también lograron ingresar a la región bajo identidades falsas antes de ser localizadas años después, lo que demuestra la magnitud del fenómeno y la complejidad para rastrear a estos criminales. Aunque Mengele logró evadir la captura durante años, las investigaciones posteriores confirmaron que terminó viviendo en Sudamérica hasta su muerte, sin haber sido juzgado por sus crímenes. Este desenlace marcó uno de los mayores fracasos en la persecución internacional de criminales de guerra. El acceso a estos nuevos documentos no solo permite esclarecer su recorrido, sino que también aporta evidencia concreta sobre cómo operaron las redes de escape y por qué durante décadas fue tan difícil establecer su paradero. El hallazgo reconfigura la comprensión histórica de la posguerra y refuerza la importancia de la memoria histórica basada en archivos verificables.