Elecciones 2026: Iván Cepeda advierte que se vendrá una “campaña sucia” en su contra.

Iván Cepeda encendió las alertas de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El dirigente político aseguró que en los próximos días se intensificará una campaña sucia para afectar su nombre y su trayectoria pública, justo cuando comienza a tomar forma la contienda electoral.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el precandidato afirmó que no es la primera vez que enfrenta este tipo de escenarios. Recordó que a lo largo de su vida pública ha sido blanco de ataques similares y sostuvo que, con su entrada formal a la carrera presidencial, estas prácticas se estarían profundizando como parte del debate político.

Advertencia sobre presuntos ataques a su reputación

En un video, Cepeda sostuvo que cuenta con información que considera seria y verificable sobre supuestos planes para debilitar su legitimidad política. Según explicó, estas acciones buscarían instalar escándalos que lo vinculen con conductas irregulares para erosionar su credibilidad ante la opinión pública.

Iván Cepeda advirtió que habrá una campaña sucia en su contra (Fuente: archivo).

El precandidato señaló que los señalamientos que podrían surgir intentarían asociarlo con hechos como abuso de poder o tráfico de influencias. En su mensaje, advirtió que dichas versiones no serían espontáneas, sino parte de una estrategia organizada que, según dijo, ya estaría en marcha.

Señalamientos sobre el origen de las campañas

Cepeda fue más allá y afirmó que la información recibida apunta a que estas estrategias estarían siendo impulsadas desde sectores vinculados a organismos de inteligencia del Estado. De acuerdo con su versión, el objetivo sería impactar su imagen moral y política en un momento clave del calendario electoral.

En ese contexto, aseguró que sus opositores recurrirían a estas prácticas debido a que, según él, no han logrado derrotarlo en el escenario político, electoral el judicial. Para el precandidato, este tipo de acciones forman parte de lo que calificó como una confrontación desleal en campaña.

Mensaje directo de cara a la consulta de 2026

El dirigente político, que participará en la consulta del Pacto Amplio prevista para marzo de 2026, aprovechó el mensaje para enviar una señal directa a sus seguidores y a sus adversarios. Afirmó que está dispuesto a someterse a cualquier tipo de escrutinio público.

Cepeda insistió en que no tiene nada que ocultar y defendió su conducta como servidor público. Con ese mensaje, buscó reforzar su postura de transparencia y dejar claro que, pese a los anuncios de posibles ataques, continuará con su aspiración presidencial dentro del proceso electoral que se avecina.