El Corte Inglés lanza sus rebajas de invierno con descuentos de hasta el 50% en moda, hogar, belleza y más, disponibles en tienda, web y app.

El 7 de enero de 2026 marca el inicio oficial de las rebajas de invierno en El Corte Inglés, una campaña que promete grandes descuentos tanto en tiendas físicas como en la página web y la aplicación móvil.

Este año, la propuesta incluye promociones en todas las secciones, desde moda y hogar hasta belleza y tecnología, consolidando a la firma como uno de los referentes del comercio estacional en España.

Con descuentos que llegan hasta el 50% en moda, calzado, artículos deportivos o decoración, El Corte Inglés busca ofrecer una experiencia de compra atractiva, cómoda y adaptada a todos los canales.

Las tiendas físicas de El Corte Inglés se suman a la campaña con miles de artículos rebajados desde el 7 de enero hasta finales de febrero.

Moda, calzado y accesorios, los grandes protagonistas

En el apartado de moda femenina, destacan las firmas propias del grupo como Woman El Corte Inglés, Tintoretto, Southern Cotton y Couchel, que ofrecen descuentos de hasta el 50%. También se suman marcas internacionales como DKNY y Boss Orange, y firmas exclusivas como Lloyd’s, con rebajas del 40%.

Para el público joven, tanto Green Coast como Easy Wear aplican descuentos del 50% en múltiples prendas desde el primer día. Y en moda masculina, la campaña arranca con trajes, blazers y prendas exteriores de Emidio Tucci y Dustin, también con un 40% de rebaja. Marcas como El Ganso y Silbon también están incluidas en esta primera fase de descuentos.

En el área de zapatería, los descuentos alcanzan el 50% en marcas como Skechers, Geox, Adidas y MMK, disponibles tanto para hombre como para mujer e infantil. También destacan las propuestas de Latouche y Tintoretto en calzado de temporada.

Belleza, hogar y deportes con rebajas destacadas

En el ámbito de la belleza, El Corte Inglés resalta productos estrella como el sérum hialurónico B5 de La Roche-Posay con un 25% de descuento, el double serum ojos de Clarins al 40% o la barra de labios de YVES SAINT LAURENT al 45%. También se pueden encontrar perfumes de firmas como Calvin Klein, con precios especiales durante toda la campaña.

En el hogar, las promociones incluyen desde textiles hasta menaje y muebles. Hay descuentos de hasta el 50% en sábanas, toallas, fundas nórdicas y alfombras. En decoración, se pueden encontrar ofertas en cojines, lámparas o utensilios de cocina, con productos destacados como la batería de cocina Excellent Pro de El Corte Inglés al 40%. Además, los muebles de salón y dormitorio ofrecen hasta un 30% de rebaja, y los sofás seleccionados tienen hasta un 20% de descuento.

La sección de deportes también es protagonista. Las firmas Nike, Adidas, Under Armour, Puma, The North Face o Salomon presentan ropa y calzado técnico con hasta un 40% de descuento. Además, para los aficionados al pádel, se incluyen palas rebajadas a mitad de precio.

Servicios y ventajas para una experiencia de compra completa

Durante todo el periodo de rebajas, El Corte Inglés mantiene todos sus servicios habituales para asegurar una experiencia de compra satisfactoria. Desde la atención personalizada hasta las facilidades de pago, pasando por servicios como el personal shopper, “compra manos libres” y opciones de entrega adaptadas a cada cliente, como la entrega en el día o la recogida en tienda.

Moda, calzado, belleza y hogar lideran la oferta de descuentos que se extienden por todas las áreas del centro comercial.

La compañía también destaca la opción de tarifa plana de envíos, que permite compras más ágiles para quienes eligen el canal online. Con una estructura omnicanal consolidada, las rebajas se viven igual de intensamente en tienda física como en el entorno digital, adaptándose a los hábitos de consumo actuales.

De esta manera, El Corte Inglés refuerza su posición como uno de los principales actores del comercio español, apostando por precios competitivos, marcas reconocidas y un servicio cuidado, en una temporada clave para el consumo tras las fiestas navideñas. Las rebajas estarán vigentes hasta el 28 de febrero, tanto en tienda como en la web y app oficiales.