Anticipo de Ganancias: cuándo llegarán los $ 250.000 millones que busca AFIP

El anticipo extraordinario del impuesto a las Ganancias que pagarán unas 2000 grandes empresas aportará a la recaudación alrededor del 0,35% del PBI, pero su impacto en las arcas ocurrirá entre octubre próximo y julio de 2023, según las estimaciones del Gobierno.

La resolución para adelantar una parte del impuesto fue la ventana que encontró el Ejecutivo para capturar una parte de la "renta inesperada" que, considera, obtienen estas compañías por los altos precios internacionales. La alícuota diferencial que había planteado el exministro Martín Guzmán en un proyecto de ley con el que buscaba recaudar una cifra similar quedó prácticamente descartada .

Ganancias: uno por uno, los detalles del adelanto extraordinario que AFIP le va a cobrar a grandes empresas

El colchón de Sergio Massa: así será el adelanto de Ganancias que reemplaza la renta extraordinaria

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, dijo que esperan recaudar $ 250.000 millones (casi u$s 1800 millones, al cambio oficial actual) con la medida publicada este martes en el Boletín Oficial. "En un momento difícil de la Argentina el mundo, se necesita la cooperación de las grandes empresas. Estamos pidiendo un adelanto de 4 o 5 meses", indicó en AM 530.

La Resolución General 5248 estableció que el adelanto del impuesto no operará sobre ganancias presuntas (es decir, aquellos anticipos de impuesto que las firmas pagan por lo que esperan ganar al cierre del ejercicio), sino sobre los resultados efectivamente obtenidos por las empresas, en función de balances cerrados entre agosto de 2021 y de julio último.

Castagneto y Fernández en la asunción de Marcó del Pont al frente de la relación con organismos internacionales

La norma dispone que las empresas con ganancias de entre $ 100 y $ 300 millones en los balances cerrados durante ese periodo tributarán 15% de anticipo extraordinario. Las firmas con resultados superiores a los $ 300 millones deberán adelantar impuesto por 25% de ese beneficio. Los pagos se harán en tres cuotas, de acuerdo con la fecha de cierre de balance. Las firmas con fecha de cierre en el segundo semestre de 2021 pagarán en tres cuotas, entre octubre y diciembre próximos. Así irá corriendo el cronograma de vencimientos, hasta julio de 2023.



Previamente, la AFIP había dificultado el proceso por el cual las empresas pueden reducir los anticipos de Ganancias, al exigirles documentación respaldatoria para un trámite que venía efectuándose prácticamente automática. En un contexto de cada vez más alta inflación, es tentador para las compañías demorar lo más que se pueda el pago de la carga impositiva.

Caja vs renta inesperada

Así, el fisco se asegura un adelanto en el flujo de fondos que, de otra manera, comenzaría a percibir a partir de la segunda mitad de 2023, según dijo Castagneto en declaraciones radiales. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central previó una inflación del 83,7% promedio para los próximos doce meses. "Son 250.000 millones de pesos que van a entrar desde octubre hasta julio de 2023 y que, si no, entrarían a partir de julio de 2023 y durante 2024" , dijo Castagneto en radio Con Vos.

Carlos Castagneto, titular de AFIP

El titular de la AFIP dejó entrever que este adelanto reemplazará a la alícuota diferencial que Guzmán había anunciado a fines de marzo para capturar renta extraordinaria. El proyecto de ley llegó al Congreso a mitad de año y no avanzó. "Eso está en el Congreso y lo que sé es que en el Congreso está bastante parado y no está teniendo los resultados esperados" , dijo Castagneto. "Por otra parte, no tenemos en mente otro impuesto de acá en adelante ni tampoco aumentar otro tipo de impuestos. Es simplemente una colaboración de las grandes empresas", agregó.

Reunión con la UIA

Castagneto buscará reunirse con las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), que la semana pasada criticaron el anticipo extraordinario del impuesto. La UIA manifestó "por el impacto del anticipo extraordinario del Impuesto a las Ganancias previsto para el ejercicio 2022 sobre el sector productivo formal" y analiza "de qué manera este nuevo cambio en materia tributaria afectará a cuestiones como el capital de trabajo, las decisiones de inversión y la generación de empleo -en un contexto restrictivo para el financiamiento y con suba de tasas de interés-". Advirtió que, como los flujos de caja de las empresas ya están planificados, "generaría complicaciones en las cadenas de pagos".

"Pedimos una reunión con la UIA", dijo Castagneto. "Es una medida no agresiva. En esta situación económica a nivel mundial, pedimos este tipo de colaboración y de diálogo para entender que una responsabilidad social empresaria sería poder adelantar este monto, que lo tienen y le haría muy bien al país para afrontar incremento en las jubilaciones y distintas medidas que se están tomando para enfrentar la crisis", agregó.