ANSES otorga un bono de $ 85.000 por única vez: quiénes pueden cobrarlo

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un bono de $ 85.000 que será otorgado por única vez en marzo.

Se trata de la Ayuda Escolar Anual, destinada a familias con hijos escolarizados que sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Según lo establecido en la Resolución 152/2025, el valor actualizado de la prestación es de $ 42.039. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei anunció un bono extraordinario, elevando el monto a $ 85.000.

¿Quiénes pueden acceder al bono de $ 85.000 de ANSES?

El beneficio otorgado por ANSES está dirigido a los siguientes grupos de personas:

Trabajadores en relación de dependencia en la actividad privada y pública nacional.

Monotributistas.

Jubilados y pensionados beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), del régimen de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar Anual en marzo

Para obtener la Ayuda Escolar de ANSES, se debe cumplir con los siguientes puntos:

Familias con hijos entre 45 días y 17 años inclusive. Sin límite de edad para hijos con discapacidad.

Que los menores asistan a nivel inicial, primario o secundario.

En el caso de hijos con discapacidad, deben asistir a establecimientos de enseñanza especial o recibir apoyo de maestros particulares matriculados.

Para recibir la ayuda escolar anual, el ingreso del grupo familiar no debe superar los $ 3.917.492, mientras que, en el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, no rige ningún tope máximo.

Presentar el Certificado Escolar si se cobra SUAF o el Formulario Libreta si se percibe la AUH, de manera virtual o en una oficina de ANSES, sin necesidad de turno previo.

¿Cómo saber si cobro la Ayuda Escolar en marzo?

Los beneficiarios de la Ayuda Escolar de ANSES reciben el pago de forma automática en marzo, siempre que hayan presentado el Certificado Escolar del menor antes del 31 de diciembre del año anterior.

Para saber si corresponde el pago del bono, se debe ingresar a Mi ANSES y, en la sección Mis Asignaciones, verificar si se es beneficiario.

Si el certificado no está registrado en el sistema, no se recibirá el pago en marzo. Aquellos que no lo reciban, deberán presentar el Certificado Escolar a través de la aplicación de Mi ANSES o en una oficina de forma presencial. Una vez realizado el trámite, el organismo tiene hasta 60 días para depositar el monto .

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar en 2025

El calendario de pagos en marzo es el siguiente: