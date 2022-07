ANSES dio una buena noticia: estos beneficiarios cobrarán extra en la segunda quincena de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó el calendario de pagos correspondiente al mes de julio el pasado viernes 1 donde los primeros en cobrar fueron los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC).

Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) comenzarán a recibir sus haberes en la segunda parte del mes.

Además, dichos grupos tendrán un extra (como todos los meses) que marcará la diferencia. Se trata de la Tarjeta Alimentar (ahora Programa Alimentar) que busca luchar contra la desnutrición infantil.

Programa Hogar de ANSES julio 2022: fecha de cobro y montos



TARJETA ALIMENTAR: ¿QUÉ HAY QUE SABER?

La Tarjeta Alimentar fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social y puesta en marcha por el organismo previsional dirigido actualmente por Fernanda Raverta en el 2019.

El objetivo es que varias familias tengan acceso a la alimentación saludable y a la canasta básica alimentaria a través de un monto de dinero que se entregará de manera mensual.

En el último tiempo se dejó de cobrar a parte y ahora los beneficiarios lo reciben el mismo día que su prestación oficial.

A diferencia de otros programas sociales, quienes quieran ser parte no deben completar un formulario de inscripción ya que su implementación es automática. Esto quiere decir que quienes no son de los grupos destinatarios, no podrán cobrarlo.

TARJETA ALIMENTAR: QUIÉNES PUEDEN ACCEDER

Como se mencionó anteriormente, quienes pueden acceder a dicha política complementaria son:

Los titulares de AUH .

. Los titulares de AUE .

. Los titulares de PNC para madres con 7 hijos o más.

TARJETA ALIMENTAR CON AUMENTO: ¿CÓMO QUEDARON LOS MONTOS?

El gobierno confirmó un nuevo aumento para la Tarjeta Alimentar que equilibrará los valores con la inflación creciente actual.

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $ 9000

Familias con un/a hijo/a: $ 9000

Familias con dos hijos/as: $ 13.500

Familias con tres o más hijos/as: $ 18.000

CALENDARIO DE PAGO ANSES JULIO 2022: AUH

DNI terminados en 0: viernes 8 de julio

DNI terminados en 1: lunes 11 de julio

DNI terminados en 2: martes 12 de julio

DNI terminados en 3: miércoles 13 de julio

DNI terminados en 4: jueves 14 de julio

DNI terminados en 5: viernes 15 de julio

DNI terminados en 6: lunes 18 de julio

DNI terminados en 7: martes 19 de julio

DNI terminados en 8: miércoles 20 de julio

DNI terminados en 9: jueves 21 de julio

CALENDARIO DE PAGOS ANSES JULIO 2022: AUE