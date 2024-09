ANSES: ¿cuáles son los trámites que se pueden hacer gratis?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el ente al cual se asiste para la gestión de las prestaciones de seguridad social, como las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones, información, registros de trabajadores, entre otros trámites.

En la ANSES también se puede iniciar los trámites vinculados a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo ( AUE), y consultar los aportes de cara a una futura jubilación, la entrega del número de CUIL y la certificación de distintos servicios.

¿Cuáles son los trámites que se hacen gratis en ANSES?

Además, en su web anses.gob.ar se pueden realizar distintas consultas. El organismo recordó que "todos los trámites y consultas" que se hacen en sus oficinas son "gratuitos y no requieren de gestores ni intermediarios".

Asimismo, el organismo no solicita, por ningún medio (teléfono, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería), datos bancarios confidenciales como claves de homebanking u otra información personal.



La ANSES resaltó que "opera en un entorno seguro" al que solo se puede acceder de manera personal con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Esto "garantiza la confidencialidad de la información proporcionada por cada una y cada uno de los ciudadanos".

¿Cómo obtener mi constancia de CUIL en ANSES?

Para tramitar el CUIL se debe ingresar a la web de anses.gob.ar/constanciaCUIL desde cualquier dispositivo. Todas las personas podrán descargar e imprimir el Código Único de Identificación Laboral (CUIL).

El comprobante permite acceder a los programas y prestaciones de ANSES o a una obra social. Es requerida por los empleadores para registrar los aportes a la seguridad social de sus trabajadores activos, entre otras gestiones.

La constancia de CUIL es gratuita y válida para cualquier trámite, no tiene vencimiento y no necesita tener firma ni sello . Se genera automáticamente al momento de emitirse el DNI por primera vez. En caso de no estar registrado en el DNI, el titular debe acercarse a cualquier oficina de ANSES, sin turno, con su documento para realizar el trámite.

Todas las personas pueden mantener sus datos de contacto actualizados ingresando a la aplicación o web de Mi ANSES, los mismos se requieren para hacer gestiones o consultas.

Cabe recordar que este trámite debe realizarse una vez al año e incluye la actualización del teléfono, celular y correo electrónico.

¿Cómo tramitar la tarifa social en transporte?

Podrán acceder al 55% de descuento en transporte público quienes reciben el pago mensual de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, Prestación por Desempleo, entre otras, deben ingresar en la app mi ANSES o en www.anses.gob.ar, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, opción Programas y beneficios y elegir Generar PIN SUBE.

El sistema creará un código que se debe registrar con el número de tarjeta en tarjetasube.sube.gob.ar para, posteriormente, activar el beneficio en una terminal automática o con la app SUBE.

Certificación negativa de ANSES: ¿cómo se hace?

La Certificación Negativa puede tramitarse a través de la web del organismo (anses.gob.ar) o mediante la aplicación, ingresando en mi ANSES, y sirve para acreditar que en los últimos seis meses la persona no cuenta con obra social, no posee aportes como trabajador en relación de dependencia o de casas particulares, ni transferencias como autónomo o monotributista, no cobra prestaciones de ANSES, ni programas sociales.

Se debe ingresar el CUIL y el período a consultar. En el caso de hacerlo por la app, además del CUIL, se debe utilizar la Clave de la Seguridad Social. La constancia no requiere sello o firma de un agente del organismo y tiene una validez de 30 días.