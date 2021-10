Aníbal contra Nik: por qué Bullrich habló de amenazas y cuál es el candidato K que admitió que es "inaceptable"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró hoy que "es una barbaridad" que Aníbal Fernández "se convierta en el ministro de la amenaza y la inseguridad" y reiteró su pedido para que sea removido del cargo tras el polémico tuit del funcionario contra el humorista gráfico Nik. Incluso un candidato del Frente de Todos tildó de "inaceptable" el comportamiento del ministro.



La referente opositor consideró que el mensaje del ministro de Seguridad "no fue un exabrupto" y acusó al funcionario nacional de haber usado "el aparato estatal" para arremeter contra el caricaturista.

"Sin dudas, lo saco de algún lugar. Es una información de inteligencia y lo está amenazando", enfatizó la ex ministra de Seguridad al referirse al tuit de Aníbal Fernández en el que mencionaba el colegio al que concurren las hijas del dibujante.

El Ministro de Seguridad cometió el acto de inseguridad e incertidumbre más grande que un funcionario puede realizar. El Presidente tiene que pedirle la renuncia. @alfleuco @lanacionmas pic.twitter.com/o53ru4749m — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 12, 2021

Además, Bullrich dijo que se trató de "una amenaza contra toda la población" y agregó: "Me parece una barbaridad que se convierta en el ministro de la amenaza y la inseguridad".

"Hemos pedido la renuncia de Fernández. Esperemos que el Presidente proceda" , afirmó la dirigente en declaraciones radiales, tras indicar que "éste es un Gobierno cerrado". Y lanzó: "¿Qué podemos esperar de un Gabinete que apunta al control social mediante dádivas a la gente?".

Para un candidato del Frente de Todos, es "inaceptable"

El primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos en la Ciudad, Leandro Santoro, se diferenció hoy de la polémica que se dio entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el dibujante Nik.

Santoro marcó sus diferencias con el funcionario del gabinete y fue el primer referente del oficialismo a dar su punto de vista, a lo que luego se sumó la voz del jefe de Gabinete, Juan Manzur, que tildó a los dichos de Fernández de "muy desafortunados".

"No me gustó lo de Aníbal Fernández, cualquier referencia a los hijos es inaceptable", afirmó el candidato del oficialismo en declaraciones radiales.

"No sé qué quiso decir Aníbal, no pude hablar con él. Cualquier referencia directa o indirecta a los hijos o a los familiares es inaceptable", precisó Santoro.

"Ayer lo llamé a Aníbal para preguntarle qué había querido decir y no pude hablar con él. Si me tengo que ajustar por lo que leí, la personalización en la política es horrible, trato de no personalizar y de tener buena relación personal con todos los dirigentes, aunque no militen en mi espacio", expresó el legislador porteño.

La controversia se originó a partir del tuit de Aníbal Fernández contra el dibujante, que dio lugar a una denuncia penal por amenazas y un seguido pedido de disculpas del ministro.

El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza "velada" dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores.

El ministro q debe dar "SEGURIDAD" a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo. (Abro hilo) — Nik (@Nikgaturro) October 11, 2021

Todo comenzó poco después que el titular de la cartera de seguridad difundió desde su cuenta personal de Twitter un mensaje en respuesta a una crítica que realizó el humorista contra el gobierno.

"Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo", fue el tuit de la cuenta @Nikgaturro que disparó el entredicho.

A lo cual Fernández respondió: "Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo, la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Si que la conoces. O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito. ¿Lo conocés?".

El detonante fue la mención del establecimiento educativo donde estudian las hijas de Nick.