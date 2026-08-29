El precio medio de la luz para el domingo, 30 de agosto de 2026 en España será de 100.98 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -231 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 30 de agosto?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 199,22 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 199.22 euros De 20:00 a 21:00 193.86 euros De 0:00 a 1:00 193.39 euros De 22:00 a 23:00 188.69 euros De 1:00 a 2:00 186.8 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 30 de agosto?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -1,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 -1.01 euros De 14:00 a 15:00 -0.98 euros De 15:00 a 16:00 -0.81 euros De 12:00 a 13:00 -0.74 euros De 16:00 a 17:00 -0.74 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 193.39 De 1:00 a 2:00 186.8 De 2:00 a 3:00 178.06 De 3:00 a 4:00 174.38 De 4:00 a 5:00 171.3 De 5:00 a 6:00 170.95 De 6:00 a 7:00 173.64 De 7:00 a 8:00 174.92 De 8:00 a 9:00 117.66 De 9:00 a 10:00 10.08 De 10:00 a 11:00 -0.08 De 11:00 a 12:00 -0.45 De 12:00 a 13:00 -0.74 De 13:00 a 14:00 -1.01 De 14:00 a 15:00 -0.98 De 15:00 a 16:00 -0.81 De 16:00 a 17:00 -0.74 De 17:00 a 18:00 -0.15 De 18:00 a 19:00 2.78 De 19:00 a 20:00 116.22 De 20:00 a 21:00 193.86 De 21:00 a 22:00 199.22 De 22:00 a 23:00 188.69 De 23:00 a 24:00 176.5

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar luz en casa?

Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las piezas cuando no estés en ellas.

Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.

Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.

Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.

Contenido generado por inteligencia artificial.