El precio de la luz en España (foto: Pexels)

El precio medio de la luz para el sábado, 29 de agosto de 2026 en España será de 103.37 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -40 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 29 de agosto?

En el sábado, 29 de agosto de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 213 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 213.0 euros De 22:00 a 23:00 209.34 euros De 23:00 a 24:00 193.88 euros De 0:00 a 1:00 189.3 euros De 1:00 a 2:00 185.14 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 29 de agosto?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,73 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 -0.73 euros De 12:00 a 13:00 -0.5 euros De 14:00 a 15:00 -0.5 euros De 13:00 a 14:00 -0.45 euros De 16:00 a 17:00 -0.35 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 189.3 De 1:00 a 2:00 185.14 De 2:00 a 3:00 183.46 De 3:00 a 4:00 179.05 De 4:00 a 5:00 175.85 De 5:00 a 6:00 175.46 De 6:00 a 7:00 175.55 De 7:00 a 8:00 176.58 De 8:00 a 9:00 129.68 De 9:00 a 10:00 11.51 De 10:00 a 11:00 -0.01 De 11:00 a 12:00 -0.08 De 12:00 a 13:00 -0.5 De 13:00 a 14:00 -0.45 De 14:00 a 15:00 -0.5 De 15:00 a 16:00 -0.73 De 16:00 a 17:00 -0.35 De 17:00 a 18:00 -0.01 De 18:00 a 19:00 7.9 De 19:00 a 20:00 100.06 De 20:00 a 21:00 177.8 De 21:00 a 22:00 213.0 De 22:00 a 23:00 209.34 De 23:00 a 24:00 193.88

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.

Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.

Evalúa la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.

Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para utilizar la luz diurna y minimizar la necesidad de encender las luces.

Aplica bombillas LED , ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.

No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso cuando están apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.

Contenido generado por inteligencia artificial.