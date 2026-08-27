El precio de la luz en España (foto: Pexels)

En España, el precio medio de la luz para el viernes, 28 de agosto de 2026 será de 103.95 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -622 % respecto al valor de ayer que fue de 110.84 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 28 de agosto?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 214 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 214.0 euros De 22:00 a 23:00 200.34 euros De 8:00 a 9:00 192.13 euros De 7:00 a 8:00 182.9 euros De 23:00 a 24:00 182.74 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 28 de agosto?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 0.0 euros De 15:00 a 16:00 0.0 euros De 16:00 a 17:00 0.0 euros De 13:00 a 14:00 0.01 euros De 14:00 a 15:00 0.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 180.01 De 1:00 a 2:00 168.2 De 2:00 a 3:00 161.07 De 3:00 a 4:00 147.7 De 4:00 a 5:00 142.63 De 5:00 a 6:00 141.56 De 6:00 a 7:00 168.17 De 7:00 a 8:00 182.9 De 8:00 a 9:00 192.13 De 9:00 a 10:00 125.0 De 10:00 a 11:00 7.51 De 11:00 a 12:00 0.51 De 12:00 a 13:00 0.0 De 13:00 a 14:00 0.01 De 14:00 a 15:00 0.01 De 15:00 a 16:00 0.0 De 16:00 a 17:00 0.0 De 17:00 a 18:00 0.51 De 18:00 a 19:00 2.5 De 19:00 a 20:00 102.4 De 20:00 a 21:00 174.88 De 21:00 a 22:00 214.0 De 22:00 a 23:00 200.34 De 23:00 a 24:00 182.74

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz

Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las dormitorios cuando no estés en ellas.

Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.

Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.

Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.

Contenido generado por inteligencia artificial.