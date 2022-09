Alerta tarifas: el Gobierno saldrá a buscar a quienes no se inscribieron en los subsidios

El Gobierno sale a buscar a los millones de usuarios residenciales de energía que no se anotaron para pedir los subsidios a las tarifas para controlar que accedan los sectores vulnerables.

Se estima que en todo el país son unos 5 millones de hogares (cerca de 15 millones de personas) y que si -como sospechan en los despachos oficiales- la mayoría pertenece a estratos de ingresos bajos o medios, la quita de los subsidios tendrá una alta repercusión política y social, que se podría agravar de cara al proceso de elecciones 2023.

Por eso, el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, mantuvo una reunión con el subsecretario de Energía de Buenos Aires, Gastón Ghioni, y con el presidente del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (OCEBA), Roberto Daoud, para "evaluar acciones conjuntas en la implementación de la segmentación de las tarifas de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior de la provincia" .

Martello presentó a los funcionarios bonaerenses el mapa de georreferenciación elaborado por el Área de Sistemas de Información del ENRE. Según les explicó, la herramienta digital permitirá " buscar a los usuarios que, por diferentes motivos, no han podido inscribirse para mantener el subsidio ".



El interventor señaló que "el trabajo conjunto entre el ENRE, la provincia y OCEBA es imprescindible para llevar adelante políticas coordinadas, con despliegue territorial, para lograr que los subsidios sigan llegando a los sectores vulnerables y a todas las personas usuarias que lo necesiten".

Por su parte, Ghioni manifestó: "Para Buenos Aires el trabajo conjunto con el ENRE no solo es importante; es imprescindible, porque el 60% de usuarios bonaerenses del servicio eléctrico se encuentra en área de jurisdicción nacional. La amplia agenda de trabajo incluye la implementación de la política de segmentación, y la necesidad de garantizar de conjunto que los usuarios y beneficiarios de subsidios sean identificados ".



Hasta el momento, el Gobierno solamente pudo cruzar las bases de datos de tarifa social. Pero los usuarios de ingresos medios no pueden ser identificados si no se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). El 35% de los hogares de todo el país no se inscribió, calculan fuentes oficiales.

Para ellos, los aumentos de tarifas arrancan en 50% en la luz y el 20% en el gas, cifras que escalarán en enero hasta 150-200% en electricidad y 90% en gas.