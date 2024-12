Alerta AUH: el Gobierno de Javier Milei dará de baja a miles de titulares en 2025 por estos motivos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó las tres razones por las cuales podría suspender o dar de baja la Asignación Universal Por Hijo (AUH) del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El Gobierno de Javier Milei decidió modificar la fórmula de aumentos y para diciembre, se verá una suba del 2,7% en el pleno de las categorías . Sin embargo, también habrá titulares que dejen de cobrar sus haberes.

¿Quiénes dejarán de cobrar AUH en diciembre 2024?

El organismo previsional confirmó las tres claves por las cuales un titular puede ser dado de baja en 2025.

Ingresos

Las titulares de la AUH ANSES no podrán registrar ingresos por encima del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que hoy asciende en $ 271.571, aunque el próximo 19 de diciembre habrá una nueva mesa de negociación.

De esta forma, a partir del próximo aumento que determine el Consejo a cargo del SMVM se verán los nuevos topes de ingresos para todas las beneficiarias.

Las titulares de AUH deben cumplir los requisitos de trabajo e ingresos.

Trabajo en relación de dependencia

La AUH está destinada a personas sin un trabajo formal . Por lo que, en caso de acceder a un empleo en relación de dependencia ANSES podría automáticamente redireccionar el beneficio a la categoría Asignación Familiar por Hijo.

Sin embargo, esta condición presenta salvedades para el régimen de empleadas domésticas y trabajadores rurales.

Edad

La AUH es un derecho para menores de 18 años . Al alcanzar la mayoría de edad, el pago se interrumpirá de manera automática. Sin embargo, en caso de tener un hijo con discapacidad, este requisito no se aplica.

AUH ANSES, ¿qué pasará luego de la suspensión del beneficio?



Las titulares de AUH que no cumplan con los requisitos establecidos por ANSES no podrán acceder al monto retenido en 2025 correspondiente al año en curso hasta tanto no se solicite la activación del mismo y se demuestre "fehacientemente" que cumplió con las tres condiciones.

Además, el organismo previsional exige la presentación de la libreta AUH que valide el cumplimiento de las obligaciones sanitarias y escolares.

Las titulares de la AUH comenzarán a cobrar sus haberes esta semana.

¿Cuándo cobra AUH en diciembre de 2024?

El organismo previsional comenzará con su esquema de cobros el próximo lunes 9 de diciembre. Sin embargo, el mes pasado, el calendario inició el 8 de noviembre. Por eso, los adultos mayores recibirán sus haberes con un día de demora.

Además, a raíz del feriado por las fiestas (Navidad y Año Nuevo), el viernes 11 de octubre no habrá acreditaciones por el puente turístico.

AUH

DNI terminados en 0: lunes 9 de diciembre:

DNI terminados en 1: martes 10 de diciembre:

DNI terminados en 2: miércoles 11 de diciembre:

DNI terminados en 3: jueves 12 de diciembre:

DNI terminados en 4: viernes 13 de diciembre:

DNI terminados en 5: lunes 16 de diciembre:

DNI terminados en 6: martes 17 de diciembre:

DNI terminados en 7: miércoles 18 de diciembre:

DNI terminados en 8: jueves 19 de diciembre.

DNI terminados en 9: viernes 20 de diciembre.

¿Cuánto se cobra en diciembre en AUH?

Las beneficiarias de la principal prestación del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) recibirán el último incremento del año.

Montos AUH noviembre